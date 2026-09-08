El juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburu comenzó en París con una declaración que sacudió a la familia y al rugby argentino. Loïk Le Priol, principal acusado por el crimen del exjugador de Los Pumas, admitió ante el Tribunal de lo Penal haber efectuado los disparos que terminaron con la vida del argentino, pero aseguró que actuó en legítima defensa.

“Soy responsable de la muerte de Federico Martín Aramburu. Siempre he explicado que disparé en legítima defensa. Corresponderá al Tribunal de lo Penal decidir si esta defensa fue legítima o no”, sostuvo Le Priol durante la apertura del debate.

El acusado, de 32 años y exintegrante del disuelto grupo de extrema derecha GUD, enfrenta cargos por asesinato con premeditación. La acusación sostiene que efectuó seis disparos durante el episodio ocurrido en París el 19 de marzo de 2022, dos de los cuales impactaron mortalmente en Aramburu. De ser condenado, podría recibir prisión perpetua.

La defensa del acusado

Le Priol también se dirigió a los familiares de Aramburu y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido.

“Sea cual sea la decisión, estoy condenado a cargar con esta inmensa tragedia el resto de mi vida. Nunca dejaré de pedir perdón”, manifestó ante los magistrados.

La estrategia de la defensa apunta a demostrar que el acusado reaccionó frente a una situación que consideró una amenaza para su vida. Sin embargo, será el tribunal francés el que deberá determinar si las circunstancias permiten encuadrar su accionar dentro de la legítima defensa.

El otro principal acusado, Romain Bouvier, también declaró y negó haber tenido intención de matar al exrugbier. Ambos quedaron así enfrentados a un proceso en el que deberán reconstruirse los minutos previos al ataque y determinar la responsabilidad de cada uno.

Una noche que terminó en tragedia

El crimen ocurrió luego de una pelea que comenzó en la terraza de la brasserie Le Mabillon, en el barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés. El enfrentamiento continuó en la calle y terminó con Aramburu baleado. El ex Puma tenía 42 años y había disputado 22 partidos con la selección argentina.

El juicio continuará durante las próximas semanas con testimonios y análisis de las pruebas. La sentencia está prevista para el 25 de septiembre, mientras la Justicia francesa deberá determinar si los disparos fueron consecuencia de una situación de defensa propia o si, como sostiene la acusación, se trató de un homicidio deliberado.