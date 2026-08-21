La investigación por la muerte de Izán Aguirre Mendoza, un nene de seis años, avanza en la localidad santafesina de San Justo. El niño fue encontrado muerto dentro de su vivienda y su madre permanece detenida mientras la Fiscalía intenta determinar qué ocurrió durante las últimas horas de vida del menor.

La autopsia estableció que Izán murió por asfixia, aunque los investigadores todavía esperan estudios complementarios para determinar la mecánica de la muerte. Entre las pericias pendientes se encuentran análisis bioquímicos y anatomopatológicos.

Uno de los elementos que despertó especial interés entre los investigadores son los cabellos encontrados en las manos del niño. Los peritos buscarán establecer su origen y determinar si pueden estar relacionados con un posible forcejeo.

La madre del menor, identificada por sus iniciales R.M., tiene 22 años y continúa detenida por orden de la Justicia. El fiscal regional Jorge Nessier señaló que, según las primeras actuaciones, “la responsabilidad del hecho parecería recaer en la madre del niño”.

De todos modos, la Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación y no descarta la participación de una segunda persona. Nessier explicó que las próximas medidas permitirán determinar si existe alguna otra responsabilidad vinculada con la muerte del menor.

Otro dato confirmado por la Fiscalía es que la mujer detenida no registra antecedentes penales, de acuerdo con el relevamiento realizado en comisarías y organismos judiciales.

La investigación también busca reconstruir las últimas horas de Izán y establecer qué ocurrió dentro de la vivienda. Un vecino había alertado al abuelo del niño durante la madrugada porque escuchó quejidos y aparentes signos de una situación de violencia.

Horas después, ante la imposibilidad de comunicarse con la madre, los abuelos se dirigieron hasta la casa. El abuelo ingresó al domicilio y encontró al niño sin vida, boca abajo y con la cabeza cubierta por un almohadón.

Mientras continúa la investigación, la Fiscalía aguarda los resultados de las pericias para establecer cómo ocurrió la muerte y determinar las responsabilidades penales que correspondan.