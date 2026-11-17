El fallecimiento de Franco Nahuel Jara tras ser aprehendido en la Comisaría 18° de Albardón reactivó el recuerdo de Miguel Ángel Ávila, conocido como "El Gordo Carola", según reconstruyó 0264 Noticias. En septiembre de 1990, este trabajador falleció a raíz de una feroz golpiza propinada dentro de la misma dependencia sanjuanina, un suceso histórico por el cual la Justicia terminó condenando a tres efectivos policiales.

El reciente deceso de Jara, quien tenía 31 años y era padre de cuatro hijos, causó una fuerte conmoción social y derivó en la detención de seis uniformados. Los estudios forenses de la autopsia confirmaron que se trató de una muerte violenta y no natural, hallando traumatismos en el cráneo y los pulmones, por lo que los investigadores buscan esclarecer las responsabilidades individuales del operativo.

Este escenario judicial trae al presente la historia de Ávila, quien se desempeñaba como disc jockey, operador de radio y animador de eventos en San Juan. Con 32 años, casado con María Valdivieso y esperando el nacimiento de su primer hijo, el hombre fue trasladado el 24 de septiembre de 1990 a la entonces Seccional 18va de Albardón para responder un interrogatorio policial.

Previamente a su detención, la víctima había advertido a su entorno familiar sobre el constante hostigamiento que padecía por parte de los agentes locales. Según los testimonios recolectados en la causa, los efectivos lo demoraban e interrogaban de manera reiterada en el marco de las averiguaciones por el fallecimiento de un amigo suyo.

La reconstrucción realizada por los tribunales sanjuaninos determinó que el animador fue ingresado primero a una oficina y luego trasladado a un calabozo por dos policías. Durante esa secuencia dentro de la dependencia, otro detenido que estaba alojado en una celda contigua declaró haber escuchado con claridad los golpes, los gritos y los quejidos de la víctima.

Los peritajes médicos comprobaron que el disc jockey sufrió una brutal paliza concentrada principalmente en la zona abdominal. Esta agresión física le desencadenó un cuadro grave que terminó en un paro cardiorrespiratorio tras ahogarse con restos de comida, aunque los responsables intentaron fingir que el hombre se había descompensado y golpeado al caer en el baño.

El encubrimiento policial quedó al descubierto cuando Enrique Vera se presentó en la seccional departamental para averiguar el paradero de su amigo. Aunque los uniformados negaron que estuviera allí, Vera observó el automóvil Renault Gordini de Ávila estacionado en la puerta y, al revisar un patrullero cercano, encontró el cadáver en el asiento trasero.

El hallazgo desató una inmediata reacción de indignación entre los vecinos y las autoridades de Albardón, quienes se congregaron frente al edificio policial exigiendo justicia. Con la confirmación de las lesiones en la autopsia, el proceso penal avanzó directamente contra el comisario Hugo Marcelo Villavicencio, el oficial Manuel Antonio Barrionuevo y el agente Ramón Villalba.

El 10 de septiembre de 1992, el tribunal de primera instancia dictó la pena de prisión perpetua para los tres policías involucrados en el hecho. No obstante, el 30 de diciembre de 1993, la Cámara revisó el fallo judicial, ratificó la culpabilidad de los imputados pero modificó las calificaciones legales y redujo los años de encierro efectivo.

En esa instancia definitiva, Villalba y Barrionuevo recibieron seis años de cárcel por los delitos de apremios ilegales y homicidio preterintencional. Por su parte, Villavicencio fue sentenciado a cuatro años de prisión por violación de los deberes de funcionario público y participación principal, cerrando un antecedente que hoy resuena tras el nuevo caso en Albardón.