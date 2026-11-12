Muerte en Circunvalación: el camión no se habría dado cuenta del choque

Un motociclista murió este jueves 12 de noviembre tras protagonizar un grave accidente con un camión con carretón en avenida Circunvalación y calle San Lorenzo, en Santa Lucía. El transporte de carga fue localizado por la Policía y, según explicó Pablo Torres, subjefe de la fuerza, una de las principales hipótesis es que su conductor no habría advertido el impacto y continuó su marcha. La Justicia trabaja para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer las responsabilidades.

“Ya tenemos el camión. Estamos esperando las directivas de la UFI de Delitos Especiales respecto de las medidas que se tomarán, tanto sobre el cuerpo de la víctima como sobre la persona que conducía el vehículo”, explicó Torresa DIARIO HUARPE.

El funcionario indicó que el accidente había ocurrido aproximadamente una hora antes y que, al momento de sus declaraciones, los equipos policiales y judiciales todavía trabajaban en la escena para reunir pruebas y reconstruir la mecánica del choque.

La hipótesis sobre el conductor del camión

Una de las posibilidades que analiza la investigación es que el chofer del transporte de carga no se haya percatado de que había protagonizado un accidente. Consultado sobre si el conductor se habría retirado del lugar sin intención de escapar, Torres señaló que esa alternativa deberá ser evaluada a partir de las pericias.

“En principio, puede ser una de las hipótesis. Vamos a analizarlo con todas las inspecciones que está realizando Criminalística y los elementos que están levantando los peritos”, sostuvo el subjefe de Policía.

Por el momento, las autoridades no brindaron información precisa sobre la identidad del conductor ni sobre la empresa a la que pertenecería el camión. Torres confirmó que el vehículo fue localizado por efectivos policiales y quedó a disposición de la Justicia, a la espera de las medidas que determine la fiscalía.

Cámaras y testimonios para reconstruir el accidente

Otro de los elementos que podría resultar determinante para esclarecer el episodio es una cámara de seguridad ubicada sobre el puente de la avenida Circunvalación. Según confirmó Torres, el dispositivo registró las circunstancias del hecho y sus imágenes serán incorporadas a la investigación.

“Tenemos una cámara sobre el puente que también tomó la situación. Todo ese material será entregado al fiscal de turno para que pueda evaluar cómo ocurrió el accidente”, detalló.

Además, los investigadores comenzaron a tomar declaraciones a las personas que circulaban por la zona y que podrían haber presenciado el impacto. La intención es reunir testimonios de conductores y otros posibles testigos que permitan establecer qué sucedió en los segundos previos y posteriores a la colisión.

“Estamos tomando las declaraciones correspondientes a las personas que estaban en el sector y pudieron observar algo. Es un hecho fortuito que ocurre en cuestión de segundos, por lo que estamos tratando de reunir todos los testimonios posibles”, agregó el funcionario.

La víctima y el trabajo judicial

De acuerdo con información que trascendió de manera extraoficial, la víctima sería un efectivo policial que se desempeñaba en la División Criminalística. Sin embargo, esa condición no fue confirmada oficialmente por las autoridades durante las declaraciones brindadas en el lugar.

En la escena trabajaron efectivos de la comisaría jurisdiccional, personal de Criminalística y funcionarios de la UFI de Delitos Especiales. Los peritos realizaron distintas tareas de levantamiento de rastros y documentación de las marcas que quedaron sobre la calzada.