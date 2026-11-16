Muerte en la comisaría de Albardón: la autopsia, clave para saber qué ocurrió

Franco Nahuel Jara tenía 28 años y había sido detenido por una contravención en Albardón. Se descompensó mientras permanecía alojado en la dependencia policial y murió pese a las maniobras de reanimación. La UFI de Delitos Especiales investiga el caso y ordenó pericias y toma de testimonios.

La muerte de Franco Nahuel Jara, un hombre de 28 años que permanecía detenido en la Comisaría 18ª de Albardón, abrió una investigación judicial para determinar qué ocurrió durante las horas que pasó bajo custodia policial. El fallecimiento se produjo durante la madrugada de este domingo y, hasta el momento, las causas no estaban establecidas. La autopsia, que comenzó alrededor de las 19, resultará determinante para conocer qué provocó la descompensación y establecer si existió alguna responsabilidad en el procedimiento de detención y alojamiento.

Jara había sido aprehendido por personal de la Unidad Coordinadora en calle Lozano, en su domicilio particular. Según la información aportada por sus familiares, el procedimiento respondió a una contravención y el hombre debía recuperar la libertad una vez que completara los trámites correspondientes. En un primer momento, algunas versiones señalaron que la detención había sido realizada por efectivos del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), pero posteriormente se aclaró que intervino personal de otra unidad policial.

Mientras permanecía alojado en la dependencia, el detenido manifestó que sentía dolores y necesitaba atención médica. Ante esa situación, los efectivos lo trasladaron al Hospital José Giordano, donde recibió asistencia y posteriormente regresó a la comisaría.

Horas después, cerca de las 5 de la mañana, se produjo el episodio que terminó con su muerte. De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal, otro interno alertó a los policías de turno porque Jara se encontraba descompensado en los pasillos del sector de calabozos.

Los uniformados acudieron en su ayuda y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no consiguieron revertir el cuadro. También fue convocado personal del hospital departamental, cuyos profesionales constataron el fallecimiento del detenido.

La noticia tomó por sorpresa a los familiares de Jara, que se presentaron en la comisaría para buscarlo y recibieron la confirmación de su muerte. A partir de ese momento, la investigación quedó en manos de la UFI 4 de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Roberto Guinsberg, quien dispuso una serie de medidas para reconstruir las últimas horas del hombre y establecer las circunstancias del deceso.

Una de las principales diligencias fue la realización de la autopsia, que comenzó alrededor de las 19. El procedimiento requirió la intervención de dos médicos forenses, tal como establece el protocolo para los casos de fallecimientos de personas que se encontraban bajo custodia estatal. El estudio permitirá determinar la causa de muerte y aportar elementos para orientar la investigación.

Además, los investigadores ordenaron el secuestro de los libros de ingresos de la Comisaría 18ª y del Hospital José Giordano. La medida buscó reconstruir los horarios de la detención, el traslado sanitario, la atención recibida y el posterior regreso a la dependencia policial.

Los fiscales también tomaron declaraciones a los detenidos que permanecían alojados en la comisaría y a familiares directos de Jara. Los testimonios apuntaron a establecer cómo se produjo la aprehensión, qué manifestó el hombre durante su permanencia en la dependencia y si tenía antecedentes de alguna afección de salud o adicción que pudiera aportar información para explicar el desenlace.

Mientras avanzaban las medidas judiciales, desde la Comisaría 18ª ninguna autoridad brindó declaraciones sobre lo ocurrido, pese a los reiterados pedidos de información realizados por DIARIO HUARPE.

Cuatro muertes en dependencias policiales durante 2026

Con el fallecimiento de Jara, ya fueron cuatro las personas que murieron este año en calabozos de dependencias policiales de San Juan. Los episodios anteriores ocurrieron en distintas circunstancias y también requirieron intervenciones judiciales para determinar cómo se produjeron.

El primero fue el de Daniel Alberto, conocido como «Pichi» Paredes, quien murió en septiembre en los calabozos de la Comisaría 12ª de Valle Fértil.

Posteriormente, se produjo el fallecimiento de Maximiliano Flores Núñez, quien había ingresado a los calabozos de la Comisaría 2ª de Concepción después de recibir una golpiza por parte de vecinos que lo habían retenido tras un robo. El hombre se descompensó cuando era retirado de la dependencia para recibir atención médica y murió.

El tercer caso ocurrió en octubre, en la Comisaría 13ª de Rivadavia. Allí, un hombre identificado con las iniciales J.O.A. fue encontrado sin vida en el sector de calabozos. El hecho ocurrió un día después de que recibiera una condena de 10 años de prisión efectiva por abuso sexual contra la hija de su expareja.

Ahora, la investigación por la muerte de Franco Nahuel Jara deberá establecer qué provocó su fallecimiento y reconstruir las actuaciones realizadas desde su detención hasta la intervención médica. El resultado de la autopsia y las pruebas reunidas serán fundamentales para determinar si existió alguna responsabilidad de los funcionarios que tenían a su cargo la custodia del hombre de 28 años.