Muertos y fantasmas, el hotel embrujado donde se hospeda Argentina en Dallas

La selección argentina arribó a Dallas para instalarse en el hotel The Adolphus tras dejar su concentración en Kansas City. Este lujoso alojamiento, fundado en 1912 por Adolphus Busch, fue el sitio seleccionado para que los jugadores descansen antes del cruce ante Austria y el posterior partido frente a Jordania en este Mundial 2026. La construcción, de estilo Beaux Arts, mantuvo durante 10 años el título del edificio más alto de Texas.

A lo largo de sus más de 100 años, sus habitaciones recibieron a figuras como Frank Sinatra, Elvis Presley y Marilyn Monroe, además de la reina Isabel II y diversos presidentes. Sin embargo, el prestigio del lugar convive con relatos sobre fenómenos inexplicables, particularmente en el piso 19.

Las crónicas locales registran al menos 11 muertes documentadas, incluyendo accidentes en ascensores y suicidios. La organización Visit Dallas describe que "Como todo hotel embrujado, el Adolphus tiene su propia ‘Dama de Blanco’. En la década de 1930, una novia con el corazón roto y abandonada en el altar tuvo un trágico final".

Más allá de los testimonios sobre puertas que se abren solas o música nocturna en salones vacíos, el edificio funciona como un museo. En su interior se encuentran objetos como un reloj de bronce de 1865, una cadena utilizada para amarrar el Titanic y un cuadro de 1804 encargado por Napoleón Bonaparte.

Tras una remodelación integral realizada entre 2017 y 2018, el complejo dispone de más de 400 habitaciones que combinan diseño moderno y detalles clásicos. Actualmente, los precios para hospedarse en este sitio histórico oscilan entre los 300 y 600 dólares por noche.