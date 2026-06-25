La investigación por la violenta balacera ocurrida el pasado 21 de junio en el barrio Cabot, en Capital, tuvo un avance clave este jueves con la detención de dos hermanos acusados de haber participado del ataque a tiros en el que una mujer de 28 años resultó gravemente herida. Los sospechosos fueron localizados durante un allanamiento realizado por personal de la División UFI Genérica en una vivienda del Loteo Altos de Albardón, donde permanecían ocultos desde el hecho.

Los detenidos son A. Chave, de 30 años, y M. Chave, de 28, ambos con domicilio en el barrio Costa Canal II, en Capital. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron el teléfono celular de uno de los sospechosos, elemento que será incorporado a la causa para su análisis.

Los hermanos fueron trasladados a la Comisaría 18ª, donde permanecen alojados a disposición de la Justicia mientras esperan la audiencia de formalización.

El ataque que investiga la Justicia

De acuerdo con la investigación, el ataque ocurrió alrededor de las 20 del 21 de junio. Ese día, personas que circulaban a bordo de un Ford Fiesta Ambiente blanco llegaron hasta una vivienda del barrio Cabot y, en medio de una gresca, efectuaron varios disparos contra el inmueble.

Durante la balacera, una de las víctimas fue una mujer de apellido Hidalgo, pareja de un hombre conocido con el alias "Chorico", identificado por los investigadores como referente de una parcialidad de la hinchada del Club Atlético San Martín. La mujer recibió tres impactos de arma de fuego y debió ser trasladada de urgencia para recibir asistencia médica.

Tras los disparos, los agresores arrojaron una bomba molotov contra la vivienda de la familia González-Hidalgo con la presunta intención de incendiarla, aunque el fuego no alcanzó a provocar daños de gran magnitud.

La investigación continúa

Las tareas desarrolladas por la UFI Genérica permitieron identificar como presuntos autores a los dos hermanos detenidos, además de una mujer de 26 años y otro hombre de 32, quienes continúan siendo buscados por la Justicia.

Según la pesquisa, después del ataque los sospechosos abandonaron sus domicilios habituales para evitar ser localizados y permanecían escondidos en la vivienda allanada en Albardón.

La causa sigue su curso con nuevas medidas investigativas destinadas a dar con el resto de los involucrados y esclarecer la participación de cada uno en el ataque armado que conmocionó al barrio Cabot.