Un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Jujuy y Rivadavia, en Capital, dejó como saldo a una motociclista asistida por personal médico y con traslado previsto al Hospital Rawson.

El siniestro involucró a un Toyota Etios conducido por un hombre de 66 años y una motocicleta Zanella 110 manejada por una mujer. De acuerdo con los primeros datos, el automóvil circulaba por calle Jujuy, mientras que la moto salía de un estacionamiento ubicado sobre Rivadavia. Fue en el cruce de ambas arterias donde se produjo la colisión.

Tras el impacto, se dio aviso a los servicios de emergencia y una ambulancia llegó rápidamente al lugar para asistir a la conductora de la moto. Luego de las primeras evaluaciones, se dispuso su traslado al Hospital Rawson para una atención más completa y la realización de controles médicos.

El hecho ocurrió en una esquina de importante circulación vehicular. En ese sector, la prioridad de paso suele corresponder a quienes transitan por calle Rivadavia, un aspecto que forma parte de los elementos a tener en cuenta para determinar cómo se produjo el choque.

Mientras tanto, las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades intervinientes, que trabajaron en la zona para relevar las circunstancias del accidente y establecer la mecánica del impacto entre ambos vehículos.