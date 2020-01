Mujer policía se resiste a un robo y mata a un delincuente en Temperley

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Una mujer policía se resistió a los tiros y mató a un hombre que aparentemente pretendió asaltarla cuando se hallaba en la parada de un colectivo en la localidad bonaerense de Temperley, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió esta madrugada en la calle Almirante Brown al 3700, de esa localidad del sur del conurbano, y la oficial, que presta servicios en la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, quedó en calidad de detenida y mañana será indagada.



Por el episodio también quedó apresado otro hombre que conducía un auto del cual bajó el joven fallecido y que, al momento de ser detenido, dijo que era un chofer de Uber y que no tenía nada que ver con el hecho.



Según las fuentes, el hecho comenzó cerca de las 5.20 de esta madrugada cuando la mujer estaba esperando el colectivo para concurrir a prestar servicio en la comisaría de la zona de Barracas, y un automóvil Chevrolet Corsa detuvo su marcha del cual, aparentemente, un hombre se bajó para amenazarla con intenciones de robo.



En esas circunstancias, la mujer policía, que se hallaba vestida con ropas de civil, se identificó y extrajo su arma reglamentaria, con la cual efectuó un disparo que impactó en el asaltante.



Fuentes policiales aseguraron que ese joven quedó herido en el piso, mientras que el automóvil escapó del lugar.



Efectivos de un patrullero que se hallaba en la zona concurrieron al lugar y constataron que el asaltante estaba fallecido y que no poseía ningún arma de fuego.



Ante esa situación, por decisión de la Justicia la mujer policía quedó detenida y mañana será indagada por el homicidio.



En tanto, la policía logró encontrar luego al automóvil Corsa y detener al conductor, quien dijo ser chofer de Uber y que no tenía nada que ver con el hecho.



Según dijeron las fuentes, los policías le pidieron que acredite haber realizado un viaje hasta ese lugar, pero el joven no lo pudo justificar con la aplicación de Uber, por lo que finalmente quedó detenido.