Multaron a una pareja por tener sexo en un auto en movimiento

Una pareja de turistas fue multada por la Guardia Civil de España luego de ser filmada mientras mantenía relaciones sexuales dentro de un auto en movimiento sobre la autopista A-7, a la altura de Marbella. El episodio fue registrado por otro conductor, que difundió las imágenes en redes sociales y permitió que las autoridades iniciaran una investigación.

La secuencia ocurrió en una de las principales rutas de la Costa del Sol y tuvo como protagonistas a dos turistas que circulaban en un vehículo alquilado. Según informaron las autoridades, uno de ellos se encontraba al volante mientras mantenían relaciones sexuales, una conducta que comprometió la seguridad de ambos y del resto de las personas que transitaban por la autopista.

Luego de que el video se viralizara, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga comenzó las tareas para identificar el vehículo y localizar a sus ocupantes. Tras distintas averiguaciones, los agentes lograron encontrar el auto y notificaron a los turistas sobre las infracciones cometidas.

De acuerdo con la información oficial, ambos fueron sancionados por conducción negligente y por circular sin el cinturón de seguridad, dos infracciones contempladas en el Reglamento General de Circulación de España.

Al tratarse de visitantes extranjeros que se encontraban de vacaciones, abonaron las multas en el momento, de acuerdo con el procedimiento establecido para este tipo de situaciones.

El video fue clave para la investigación

La Guardia Civil destacó que la identificación de los responsables fue posible gracias a la colaboración ciudadana y señaló que cada vez son más habituales las denuncias de personas que utilizan sus teléfonos para registrar conductas peligrosas en las rutas.

Desde el organismo remarcaron que este tipo de aportes refleja un mayor compromiso de la sociedad con la seguridad vial y un rechazo creciente hacia las maniobras que pueden poner en riesgo tanto a quienes las protagonizan como al resto de los conductores.

Además, la Guardia Civil recordó que en España está disponible el teléfono 062 para comunicar de manera anónima posibles delitos o infracciones vinculadas con el tránsito.

El caso se viralizó en redes

El episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde el video acumuló miles de reproducciones y comentarios.

Más allá de la viralización y del particular comportamiento de los turistas, las autoridades insistieron en la gravedad de este tipo de conductas al volante. Mantener relaciones sexuales mientras se conduce reduce la capacidad de atención y control del vehículo y aumenta considerablemente el riesgo de provocar un accidente, tanto para los ocupantes como para terceros.