Múltiple homicidio narco: incendio y muerte en un búnker de droga

La esquina de Recuero e Icalma en Laferrere se convirtió en el escenario de un violento episodio durante la madrugada del sábado 27 de junio. Tras un llamado al 911 donde un vecino advirtió que "Se escucharon tiros" la policía descubrió una situación dantesca en las cercanías de un búnker de drogas.

En la vía pública hallaron a Joaquín Maximiliano Villegas de 34 años ya fallecido junto a una bicicleta. El hombre que trabajaba como albañil y medía 1,70 de altura presentaba 6 orificios de bala según la autopsia posterior.

A unos 30 metros de distancia junto a un arroyo los efectivos localizaron a Naiara Naomi Marte Semprevivo de 19 años quien estaba cubierta por una sábana colocada por un vecino. La joven de 1,55 de estatura fue trasladada por una ambulancia a la 1:30 horas pero no logró sobrevivir.

En medio de un clima de extrema hostilidad los habitantes del barrio incendiaron la casilla señalada como punto de venta de estupefacientes manifestando que "la casilla quemada era el domicilio de un transa" en respuesta a la inseguridad.

El ataque ejecutado por 2 personas en moto también se cobró la vida de Víctor Alejandro Martínez quien falleció en una unidad médica de González Catán tras ser baleado. Su tío explicó a las autoridades que el joven solía "robarle a la familia para fisurar los bienes" debido a su consumo problemático.

Mientras tanto una cuarta víctima de sexo femenino logró sobrevivir a la balacera. El fiscal Diego Rulli analiza las 25 vainas servidas encontradas para determinar si existe conexión con el crimen de Candela Urquiza una adolescente de 14 años asesinada poco después.

Ante la gravedad del panorama los investigadores se preguntan "¿quiénes son los narcos que riegan de plomo la zona oeste?" en un intento por desarticular las bandas que operan en La Matanza.