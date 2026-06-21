Un importante operativo contra el narcotráfico se desarrolló este sábado en el departamento Pocito. Efectivos del Departamento Drogas Ilegales llevaron adelante múltiples allanamientos en viviendas del barrio Las Pampas . Los procedimientos fueron ejecutados con la colaboración de personal de la Dirección D-5 y del Grupo Especial de Rescate y Acción Social (GERAS), en el marco de una investigación judicial que busca desarticular presuntas maniobras vinculadas al comercio de estupefacientes en la provincia.

Según informaron fuentes oficiales, los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal interviniente y se realizan bajo la dirección del fiscal federal Francisco Maldonado, quien coordina las tareas investigativas junto a las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con los primeros datos suministrados por las autoridades, durante los operativos ya se logró el secuestro de sustancias estupefacientes. No obstante, los procedimientos continúan en desarrollo y aún resta determinar la cantidad total de droga incautada y si habrá personas detenidas o vinculadas formalmente a la causa.

La presencia de móviles policiales, efectivos tácticos y personal especializado generó gran expectativa entre los vecinos del barrio Las Pampas, donde las tareas se extendieron durante varias horas y abarcaron distintos domicilios señalados en la investigación.

Fuentes ligadas al procedimiento indicaron que el despliegue forma parte de una serie de acciones impulsadas por la Justicia Federal para combatir el narcotráfico y la comercialización de drogas en distintos puntos de San Juan.

Desde las fuerzas intervinientes señalaron que, una vez finalizados los allanamientos, se brindará información ampliada sobre los resultados obtenidos, incluyendo el detalle de los elementos secuestrados y las medidas judiciales adoptadas.