Una multitudinaria caravana recorrió este domingo las calles de Albardón para reclamar justicia por Franco Jara, el joven que falleció tras un procedimiento policial. Familiares, amigos y vecinos se sumaron a la convocatoria con numerosos vehículos y volvieron a expresar su pedido para que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

La movilización se desarrolló durante la tarde y reunió a una importante cantidad de personas que acompañaron el reclamo. A bordo de autos y otros vehículos, los participantes recorrieron distintas calles del departamento con el objetivo de mantener presente el caso y visibilizar el pedido de justicia por el joven.

La movilización recorrió las calles del departamento y reunió a numerosos vehículos. (Foto: Gentileza/La Morenita)

La convocatoria estuvo marcada por el acompañamiento de familiares y allegados de Franco, pero también por la presencia de vecinos que decidieron sumarse a la iniciativa. La caravana se convirtió así en una nueva expresión del reclamo que continúa movilizando a la comunidad de Albardón.

Además del pedido de esclarecimiento, durante la jornada también hubo lugar para la solidaridad. En el marco de la movilización, se trasladaron urnas destinadas a recaudar fondos para colaborar económicamente con la familia de Franco Jara.

Familiares, amigos y vecinos participaron de una multitudinaria caravana en Albardón. (Foto: Gentileza/La Morenita)

La iniciativa buscó reunir aportes de quienes participaron de la caravana y de las personas que quisieron acompañar a los familiares en este momento. De esta manera, la convocatoria combinó el reclamo por justicia con una campaña de ayuda para quienes atraviesan las consecuencias de la pérdida.

Con una importante participación, Albardón volvió a manifestarse por Franco Jara. Familiares, amigos y vecinos mantienen el pedido de que se conozca qué ocurrió durante el procedimiento policial que terminó con la vida del joven y que el caso pueda esclarecerse.

Cómo sigue la causa

En el plano judicial, la causa por la muerte de Franco Jara tuvo avances importantes durante los últimos días. La Justicia de San Juan imputó a cinco policías que participaron del procedimiento en Albardón. Cuatro de ellos enfrentan cargos por homicidio agravado por su condición de funcionarios públicos, además de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El quinto efectivo fue imputado por otros delitos vinculados al procedimiento y la presunta falsedad ideológica de documentación policial.

Uno de los elementos que ahora está bajo la lupa de los investigadores es un cuchillo que habría sido utilizado para justificar la detención de Jara. Según la hipótesis fiscal, el arma habría sido retirada de la casa de otro vecino durante un operativo anterior y luego incorporada al expediente contravencional del joven como si hubiera estado en su poder. El supuesto propietario declaró ante la Fiscalía y aportó otro cuchillo con características idénticas. Ahora, los investigadores buscan avanzar con un reconocimiento para determinar si se trata del mismo elemento.