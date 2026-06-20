El centro de la Ciudad de Buenos Aires fue escenario este sábado de una multitudinaria despedida para Gaspi, uno de los creadores de contenido más populares de la Argentina. Miles de seguidores, familiares y amigos se reunieron en el Obelisco para rendir homenaje a una figura que marcó a toda una generación con su humor irreverente y su particular estilo en las redes sociales.

Desde las primeras horas de la tarde, una marea de jóvenes comenzó a concentrarse en torno al emblemático monumento porteño. La convocatoria superó todas las expectativas y reunió a más de 3.000 personas que llegaron para darle el último adiós al influencer.

La escena fue tan singular como emotiva. Muchos asistentes eligieron vestirse como el personaje que Gaspi popularizó en internet, replicando sus atuendos y frases más conocidas. Entre lágrimas, abrazos y aplausos, los presentes recordaron al creador de contenido utilizando expresiones que se transformaron en una marca registrada de su comunidad digital.

Durante varias horas, el Obelisco se convirtió en un punto de encuentro donde convivieron la tristeza por la pérdida y la celebración de un legado que trascendió las pantallas. Los cánticos, las anécdotas y los mensajes de afecto reflejaron el fuerte vínculo que Gaspi había construido con sus seguidores a lo largo de los años.

La jornada también estuvo marcada por la presencia de familiares y allegados, quienes agradecieron el acompañamiento de los fanáticos en uno de los momentos más difíciles. El instante más conmovedor llegó cuando la madre del influencer tomó la palabra y compartió unas sentidas palabras.

"Mi hijo recibió mucho amor", expresó con emoción ante la multitud. Luego recordó la relación que mantenía con él y aseguró que siempre confió en su capacidad para abrirse camino en la vida y en el mundo digital.

Las imágenes del homenaje rápidamente se viralizaron en las redes sociales y generaron repercusión en todo el país. La convocatoria volvió a demostrar el impacto que tienen las figuras nacidas en internet y la capacidad de movilización que pueden generar entre sus comunidades.

A pesar de la magnitud del encuentro y de otras actividades que se desarrollaban simultáneamente en la zona, la despedida transcurrió con tranquilidad y respeto. La desconcentración se realizó sin incidentes, dejando una postal que quedará grabada en la memoria de miles de seguidores.

La masiva convocatoria en el Obelisco reflejó la huella que Gaspi dejó en la cultura digital argentina. Entre aplausos, recuerdos y mensajes de cariño, sus fanáticos encontraron la manera de despedir a una figura que convirtió el humor cotidiano en un fenómeno capaz de trascender las pantallas y reunir a miles de personas en el corazón de Buenos Aires.