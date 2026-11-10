Córdoba vive este lunes 9 de noviembre una vigilia multitudinaria para recibir al papa León XIV, quien celebrará una misa este martes desde las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Peregrinos de distintas provincias comenzaron a ocupar las 107 hectáreas habilitadas, mientras continúan llegando colectivos con fieles de todo el país. El encuentro cuenta con un operativo de seguridad que involucra a más de 14.000 efectivos.

La información preliminar obtenida por DIARIO HUARPE situaba la concurrencia por encima de las 200.000 personas durante la noche, aunque todavía no había un balance oficial consolidado. Los primeros sectores comenzaron a completarse progresivamente y se espera que el movimiento continúe durante la madrugada.

Una noche de espera para fieles de todo el país

Desde las 18, el predio comenzó a recibir familias, jóvenes y grupos parroquiales que decidieron pasar la noche esperando al Pontífice. Entre los peregrinos hay personas llegadas de Tucumán, Salta, Catamarca, Santa Fe y distintas localidades cordobesas, además de delegaciones de otras provincias, entre ellas San Juan.

Muchos viajaron durante horas para participar de un acontecimiento que no se producía en Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su última visita al país.

Más de 14.000 efectivos y 58 sectores para los peregrinos

La magnitud de la convocatoria obligó a desplegar uno de los operativos de seguridad más importantes de Córdoba. Según las últimas informaciones difundidas sobre el dispositivo, participan más de 14.000 efectivos de fuerzas provinciales y federales.

Para organizar el ingreso y la permanencia de los asistentes, FAdeA fue dividido en 58 cuadrantes. Cada uno dispone de personal sanitario, mientras que pantallas gigantes permiten seguir las actividades desde diferentes puntos del predio.

También se instalaron hospitales móviles, ambulancias, baños químicos y sectores accesibles para personas con discapacidad. La seguridad inmediata del Pontífice estará a cargo de personal especializado y fuerzas federales.

En paralelo, comenzaron los cortes y desvíos de tránsito en distintos accesos de la capital cordobesa. Las restricciones se intensificarán este martes, especialmente sobre Circunvalación y las avenidas que integran el recorrido papal.

Música, oración y emoción durante la madrugada

La espera también incluye una programación artística y religiosa. Sobre el escenario principal se anunciaron las presentaciones de Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave, Q' Lokura, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, junto con otras propuestas musicales.

Mientras algunos peregrinos buscan descansar antes de la misa, otros participan de canciones, encuentros comunitarios y espacios de oración. Sacerdotes y religiosos también están disponibles para acompañamiento espiritual y confesiones.

La celebración reúne distintas generaciones, desde jóvenes que verán por primera vez a un Papa hasta personas que recuerdan la visita de Juan Pablo II.

Jazmín, una joven cordobesa, destacó especialmente la dimensión social de los mensajes de León XIV. “Nos recuerdan que debemos estar a disposición de las personas más vulnerables, no olvidarlas y ponernos a su servicio”, expresó.

La misa que reunirá a una multitud el martes

La celebración central está prevista para este martes 10 de noviembre a las 10, después de que León XIV arribe al aeropuerto internacional de Córdoba, programado para las 9.

Las estimaciones previas de los organizadores contemplan una convocatoria de cientos de miles de fieles, por lo que el número definitivo de participantes se conocerá durante la jornada.

Después de la misa, el Papa realizará un recorrido por la ciudad, saludará a los fieles desde el Arzobispado y participará de un encuentro religioso en la Catedral.

Por ahora, la atención está puesta en FAdeA, donde miles de personas decidieron permanecer durante la noche. Entre canciones, oraciones y expectativas, Córdoba se prepara para recibir a un Pontífice después de casi cuatro décadas y vivir una de las celebraciones religiosas más convocantes de los últimos años.