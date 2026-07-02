En la previa de los 16avos de final de este viernes, donde la Selección Argentina se enfrentará a Cabo Verde en busca de un pase a octavos, los hinchas argentinos realizaron un masivo banderazo para acompañar y alentar a la Scaloneta en una jornada que transformó las calles de Miami en una verdadera fiesta albiceleste.

En ese contexto, el enviado especial de GRUPO HUARPE, Mauricio Laciar, relató en vivo desde el lugar el clima que se vive en la ciudad estadounidense durante el programa Yo Te Invito, describiendo una postal que crece con el correr de las horas. “Hay muchísima gente, veo muchos argentinos detrás. Esto arrancó cerca de las 13 horas y no paró de llegar gente. Se juntan, cantan, alientan y viven la previa como si fuera en casa”, contó el corresponsal en plena cobertura desde Miami.

La convocatoria para el banderazo tuvo lugar cerca de la playa.

El punto de encuentro fue la zona de Collins y la calle 95, donde desde el mediodía comenzaron a concentrarse cientos de simpatizantes que, con banderas, camisetas y bombos improvisados, fueron copando el sector. Asados, choripanes y reuniones entre grupos de amigos marcaron el inicio de una previa con fuerte identidad argentina.

Argentinos preparon choris en la previa del banderazo.

La movida se extendió rápidamente a distintos puntos cercanos de la ciudad, con muchos hinchas que llegaron hasta South Beach, uno de los sectores más latinos de Miami, donde también se concentran argentinos que continúan con los cánticos y la previa del partido.

Según el relato en vivo, la distancia dentro de la ciudad juega un rol clave: “Acá todo queda lejos, pero la gente igual se mueve. Caminás unos metros y ya tenés playa, y ahí también hay argentinos que se van sumando”, explicó Laciar.

El calor marcó la jornada mundialista de los hinchas.

Con el correr de la tarde, el banderazo fue creciendo en intensidad, con banderas celestes y blancas dominando el paisaje urbano y grupos que incluso comenzaron a trasladarse hacia otras zonas tradicionales de encuentro como Collins y la esquina de Manolo de los Churros, otro punto habitual de reunión de la comunidad argentina en Miami.

La Selección y su última práctica

Mientras tanto, la Selección Argentina llevó adelante su última práctica en el predio del Inter Miami, en la antesala del duelo decisivo ante Cabo Verde.

El equipo de Lionel Scaloni trabaja con plantel completo y en las próximas horas definirá el once titular que saldrá a la cancha este viernes a las 19, en un partido donde la consigna es clara: ganar o quedar eliminado.

En paralelo, se espera una conferencia del entrenador tras la práctica, donde podría confirmar el equipo para el choque de 16avos de final.

El clima en Miami y el factor para Cabo Verde

El otro protagonista de la jornada es el clima. Miami atraviesa días de alta humedad, temperaturas elevadas y una probabilidad de lluvia que ronda el 70%, un factor que podría influir directamente en el desarrollo del encuentro. “Hace un rato llovió, el cielo está cubierto y la humedad es muy fuerte”, describieron desde la cobertura en vivo, anticipando un escenario exigente para ambos equipos.

En ese sentido, también se analizó el perfil del rival. Cabo Verde llega con un estilo físico, pero acostumbrado a climas secos, lo que podría generar una diferencia en las condiciones de juego. Sin embargo, la Selección Argentina cuenta con futbolistas habituados a escenarios de alta exigencia ambiental, lo que podría equilibrar el partido.

Entradas, reventa y expectativa

En paralelo, otro tema que atraviesa la previa es la disponibilidad de entradas. A un día del partido, todavía hay hinchas argentinos que no lograron conseguir su lugar en el estadio, en medio de un mercado de reventa que mantiene precios elevados y fluctuantes.

La expectativa es total: Miami vive una verdadera invasión argentina en la previa de un partido clave, donde la Scaloneta buscará seguir en carrera en el torneo