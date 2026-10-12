Mujeres y disidencias de todo el país se congregaron en la ciudad de Córdoba para llevar adelante el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries.

Durante las jornadas, que se extenderán hasta este lunes, las calles cordobesas fueron escenario de debates y movilizaciones centrados en la crisis económica nacional, la soberanía territorial, el desempleo y la violencia machista y patriarcal.

El documento de apertura, presentado tras las ceremonias iniciales, reflejó el consenso y la organización colectiva alcanzados por la comisión organizadora pese a las diferencias internas.

Los discursos y consignas se dirigieron de forma directa al Gobierno nacional liderado por Javier Milei, denunciando el impacto del ajuste, la motosierra sobre las políticas públicas y los retrocesos en materia de derechos sociales, laborales y de género.

Soberanía, demandas laborales y movilización social

El encuentro contó con más de siete talleres dedicados exclusivamente al eje de la soberanía, en los cuales se exigió la derogación del DNU 70 y la caída de la Ley de Extranjerización de la Tierra.

Paralelamente, trabajadoras comunitarias, de prensa y referentes sindicales agrupadas en centrales como la CGT, la CTA y federaciones gremiales visibilizaron la crisis en los merenderos, la sobrecarga en las tareas de cuidado y el impacto de la desocupación en los sectores vulnerables.

Asimismo, las actividades sumaron reclamos por la memoria de víctimas de femicidios, transfemicidios y casos de violencia institucional en la provincia anfitriona y el país.

En el marco de la jornada, se realizó una multitudinaria Marcha contra los Travesticidios, Transfemicidios y Lesbicidios, ratificando la potencia política del movimiento transfeminista para sostener sus reivindicaciones en el espacio público.

Sobre los talleres

Fueron siete los talleres que formaron parte del eje temático de soberanía. El reclamo contra la Ley de Extranjerización de la Tierra y el pedido por la caída del DNU 70 fue uno de los reclamos que se escuchó intensamente en todo el encuentro. “Este es un encuentro único en el mundo. En los talleres de Soberanía hemos escuchado experiencias de mujeres y diversidades de distintos puntos del país, es muy emocionante”, expresó una de las asistentes al taller Soberanía de los territorios y de la tierra.

“Queremos que se vaya Milei y queremos construir un proyecto de país que sea para lo que nosotras, nosotros, nosotres necesitamos, en forma independiente, con soberanía política, con independencia económica y desde ahí tirar para que todas tengamos un techo, un trabajo para vivir, una tierra para cultivar, que tengamos salud, educación gratuita. Que podamos tener una recreación y una cultura acorde a nuestras necesidades”, agregó.

A puertas de la escuela Balseiro se realizó el taller Madres protectoras, abuso sexual hacia niñeces y adolescencias, sobrevivientes. Allí, la organización Aquelarre Feminismo Popular realizó una instalación con frases textuales del sistema judicial de Córdoba, donde se muestra cómo el sistema trata estos casos: sin perspectiva de infancia y sin perspectiva de género.

También crearon una Madre Justicia en un altar para acercarse a intencionar. “Fue sumamente importante para nosotras que este encuentro se esté realizando acá. Felicitamos a la organización que logró todo esto en nuestra provincia, que es súper conservadora y donde el gobierno actual sigue arrasando. Es fundamental reivindicar el movimiento feminista y decir que hoy mientras hay un retroceso estamos acá reivindicando nuestros derechos, nuestras exigencias y nuestros reclamos”.

Trabajadoras organizadas

El rol de las mujeres organizadas en sindicatos y centrales obreras ha cobrado cada vez más relevancia en los últimos encuentros. La crisis económica, la crisis en la tarea de cuidados y el aumento de las violencias atraviesan a todos los sectores que además, padecen en endeudamiento y la desocupación. Algunas de esas cuestiones se trataron durante el taller Combatiendo al Capital (humano) dictado por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa en la sede del Cispren. Durante la tarde, desde CGT se realizó una volanteada y las actividades, previo a la gran marcha de cierre del Encuentro, terminarán con la acción “Fuera Milei”.





Desde Misiones llegaron 140 mujeres de la CCC. Emi es trabajadora comunitaria y viene para sumarse a los reclamos contra el ajuste del gobierno: “Este gobierno nos está quitando todos los derechos. Como una persona a cargo de merenderos se está sintiendo muchísimo en la parte social”.

En construcción transfeminista

El sábado cerró con la Marcha contra los Travesticidios, la más grande que se vio en todos los Encuentros. Antes se presentó el libro Carne de Cañón, editado y publicado por el Archivo de la Memoria Trans. En la misma plaza desde donde salió la marcha se realizó una conferencia de prensa para denunciar los casos de violencia policial contra personas LGBT.

Fuente: Tiempo Argentino. Fotos: Alejandra Morasano.