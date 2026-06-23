Argelia consiguió un triunfo clave en el Mundial 2026 al vencer 2-1 a Jordania en el Estadio Bahía de San Francisco, por la segunda fecha del Grupo J. El equipo dirigido por Vladimir Petković dio vuelta el partido con dos goles de córner y, además de mantener sus chances de clasificación, permitió que la Selección Argentina se asegurara el primer lugar de la zona.

El conjunto africano fue protagonista desde el comienzo, con mayor posesión de pelota y presencia en campo rival. Sin embargo, Jordania mostró un planteo defensivo sólido en su primera participación en una Copa del Mundo y logró contener los ataques de su rival.

Argelia tuvo sus mejores oportunidades en los pies de Riyad Mahrez, quien fue titular después de haber comenzado en el banco frente a Argentina, pero el arquero Yazeed Abulaila respondió en los mano a mano.

Cuando parecía que el empate era el resultado más lógico, Jordania golpeó primero. A los 36 minutos, un error en la salida argelina permitió que Nizar Al-Rashdan aprovechara la oportunidad y marcara el 1-0 para el seleccionado asiático.

Con la ventaja, Jordania reforzó su esquema defensivo y obligó a Argelia a buscar caminos para romper una defensa cerrada. El equipo africano dominaba la pelota, pero no encontraba claridad en los metros finales.

La reacción llegó en el segundo tiempo. A los 69 minutos, un córner ejecutado por Mahrez encontró la cabeza de Nadhir Benbouali, quien había ingresado desde el banco, para marcar el empate y devolverle vida a Argelia en el torneo.

El golpe definitivo llegó nuevamente desde una pelota parada. Otro tiro de esquina, esta vez ejecutado por Anis Hadj Moussa, terminó con un desvío de Ramy Bensebaini y la aparición de Amine Gouiri, que definió para poner el 2-1. La jugada fue revisada por el VAR por una posible posición adelantada, pero finalmente el gol fue convalidado.

En el cierre, Jordania intentó adelantarse para buscar el empate, aunque Argelia tuvo las mejores chances para ampliar la diferencia. Finalmente, el equipo africano se quedó con tres puntos fundamentales.

Con este resultado, Argentina quedó asegurada en el primer puesto del Grupo J luego de sus victorias ante Argelia y Austria. Argelia alcanzó los tres puntos y definirá su clasificación en la última fecha frente a Austria, mientras que Jordania quedó eliminada en su primera participación mundialista.

La última jornada del grupo tendrá a Jordania enfrentando a Argentina y a Argelia midiéndose con Austria, ambos partidos en simultáneo.