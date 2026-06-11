A horas del inicio del Mundial 2026, un análisis estadístico ubicó a la Selección argentina como una de las grandes candidatas a quedarse con el título, de acuerdo a un modelo basado en el sistema Elo que simula el desarrollo completo del torneo.

El estudio fue difundido por el diario español Marca, que realizó 100.000 simulaciones del campeonato utilizando este método, habitualmente aplicado en el ajedrez para medir la fortaleza relativa de los competidores.

Según los resultados, Argentina aparece como la segunda selección con mayores probabilidades de consagrarse campeona, solo por detrás de España, que lidera el ranking previo al inicio del certamen.

La simulación con el sistema Elo que usó Diario Marca para el Mundial 2026. (Foto: Captura Marca).

El sistema Elo asigna un puntaje a cada equipo en función de sus resultados recientes y la calidad de sus rivales. En el caso del fútbol, estas valoraciones se traducen en probabilidades de victoria para cada partido, contemplando también la posibilidad de empate.

De esta manera, cada encuentro del Mundial es simulado en base a esas probabilidades, generando miles de escenarios posibles que permiten estimar qué equipos tienen más chances de avanzar en cada instancia.

Desde el medio aclararon que no se trata de una predicción exacta, sino de una herramienta estadística que mide probabilidades en función del rendimiento actual de los seleccionados.

“Si Argentina aparece con un 15% de probabilidad de ser campeona, significa que ganó el torneo en 15.000 de esas 100.000 simulaciones”, explicaron.

Además, remarcaron que los resultados se irán actualizando a medida que avance el torneo, ya que cada partido modifica el puntaje de los equipos y, en consecuencia, sus probabilidades.

En este contexto, la Albiceleste llega al Mundial con altas expectativas no solo por su condición de vigente campeona, sino también por los números que respaldan su rendimiento en la previa del certamen.