Los octavos de final del Mundial 2026 ya tienen definidos todos sus cruces, luego de completarse la fase de 16avos que redujo el torneo a los 16 mejores equipos en carrera por el título.

La instancia se jugará en formato eliminatorio, a partido único. En caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, los encuentros contarán con dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la igualdad persiste, la clasificación se resolverá por penales.

El calendario de esta fase comenzará el sábado 4 de julio y se extenderá hasta el martes 7 del mismo mes, con partidos distribuidos en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

El primer cruce confirmado será entre Canadá y Marruecos, el sábado 4 de julio a las 14.00 en el Houston Stadium. Ese mismo día, a las 18.00, se enfrentarán Paraguay y Francia en el Philadelphia Stadium.

El domingo 5 de julio será el turno de dos partidos. Brasil se medirá con Noruega a las 17.00 en el New York New Jersey Stadium, mientras que México enfrentará a Inglaterra a las 21.00 en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

El lunes 6 de julio se jugarán otros dos encuentros. Portugal chocará con España a las 16.00 en el Dallas Stadium, y Estados Unidos se enfrentará a Bélgica a las 21.00 en el Seattle Stadium.

La jornada del martes 7 de julio cerrará los octavos de final con dos partidos. A las 13.00, Argentina enfrentará a Egipto en el Atlanta Stadium, luego de eliminar a Cabo Verde por 3 a 2 en 16avos. Más tarde, a las 16.00, Colombia se medirá con Suiza en el BC Place de Vancouver.

Con estos cruces definidos, el Mundial 2026 entra en su fase decisiva, donde cada partido determinará qué selecciones avanzan rumbo a los cuartos de final.

Así son los cruces de los octavos de final del Mundial 2026