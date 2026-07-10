España se convirtió en el segundo seleccionado clasificado a las semifinales del Mundial 2026 luego de vencer 2-1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Con este resultado, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se enfrentará a Francia por un lugar en la final.

El conjunto español se impuso con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, mientras que Charles de Ketelaere había marcado el empate parcial para Bélgica durante el primer tiempo.

El partido tuvo un momento determinante sobre el final, cuando Thibaut Courtois debió salir por una lesión. Su reemplazante, Senne Lammens, no pudo evitar el segundo tanto español a los 88 minutos, que definió la clasificación de España.

De esta manera, Francia y España ya tienen asegurado su lugar en la próxima instancia del Mundial. El seleccionado francés había avanzado tras derrotar 2-0 a Marruecos, con Kylian Mbappé como protagonista.

Ahora quedan dos lugares disponibles para completar el cuadro de semifinales. Este sábado se definirán los últimos cruces: desde las 18, Noruega enfrentará a Inglaterra en el Miami Stadium, mientras que a las 22 Argentina jugará ante Suiza en el Kansas City Stadium.

El cuadro de semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

16.00: Francia vs. España (Dallas Stadium)

Miércoles 15 de julio

16.00: Noruega vs. Inglaterra / Argentina vs. Suiza (Atlanta Stadium)

La final del Mundial 2026

El partido decisivo se disputará el domingo a las 16.00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Todos los horarios corresponden a Argentina.