La Selección Argentina volvió a ser protagonista en el Mundial 2026, no solo por su compromiso ante Cabo Verde por los 16avos de final, sino también por la presencia de figuras internacionales en las tribunas del estadio.

Entre los asistentes más destacados se encontró David Beckham, exfutbolista inglés y actual copropietario del Inter Miami, quien presenció el encuentro junto a su esposa Victoria Beckham.

La presencia del exjugador inglés generó atención especial debido a su vínculo con Lionel Messi, a quien incorporó al club estadounidense en 2023. Desde entonces, ambos mantienen una relación cercana dentro del ámbito del fútbol profesional.

El estadio también contó con la presencia de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, quien aprovechó la pausa de la competencia europea para asistir al partido y observar el desempeño de la Selección dirigida por Lionel Scaloni.

Como ocurre habitualmente en los encuentros del seleccionado argentino, la figura de Messi convocó a personalidades del deporte y del espectáculo internacional, que se acercaron para presenciar el duelo en vivo.

Mientras el equipo argentino disputa su pase a los octavos de final del Mundial 2026, las tribunas también se convirtieron en un punto de atención, con la presencia de invitados de alto perfil que acompañaron el desarrollo del partido.