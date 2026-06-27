La Selección Argentina ya conoce a su próximo rival en el Mundial 2026. Tras la definición del Grupo H, quedó confirmado que el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

El partido se disputará el próximo viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami, donde la Albiceleste buscará avanzar a los octavos de final del certamen.

La clasificación de Cabo Verde se concretó luego de igualar 0 a 0 frente a Arabia Saudita en la última fecha. El empate le permitió alcanzar el segundo puesto del grupo y conseguir una clasificación histórica en su primera participación en una Copa del Mundo.

El otro encuentro de la zona terminó de definir las posiciones. España derrotó 1 a 0 a Uruguay en Guadalajara y se quedó con el primer lugar del Grupo H. La derrota dejó eliminado al conjunto dirigido por Marcelo Bielsa, que volvió a despedirse del Mundial en la fase de grupos, tal como había ocurrido en Qatar 2022.

Argentina había asegurado con anticipación el primer puesto del Grupo J gracias a sus victorias en las dos primeras fechas y al triunfo de Argelia sobre Jordania. Ese resultado le permitió llegar al cierre de la fase de grupos con la clasificación asegurada y esperando únicamente conocer al segundo del Grupo H.

En caso de superar a Cabo Verde, el seleccionado nacional enfrentará al ganador del cruce entre el segundo del Grupo D y el segundo del Grupo G.

Por el momento, Australia ya aseguró el segundo puesto del Grupo D detrás de Estados Unidos, mientras que el Grupo G todavía permanece abierto y definirá a su escolta entre Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

En el resto del cuadro, una eventual clasificación a los cuartos de final podría cruzar a la Selección Argentina con equipos como Portugal, Suiza o Canadá. Más adelante, en una hipotética semifinal, también aparecen Brasil e Inglaterra entre los posibles rivales, siempre que ambos finalicen como líderes de sus respectivos grupos.

Del otro lado del cuadro quedaron ubicados varios de los principales candidatos al título, entre ellos Alemania, Francia, España y Países Bajos, por lo que un posible enfrentamiento con esas selecciones recién podría darse en una eventual final.