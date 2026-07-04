El Mundial 2026 dejará atrás la fase inicial para dar comienzo este sábado a los octavos de final, instancia en la que 16 selecciones buscarán avanzar a los cuartos. La jornada tendrá dos encuentros: Canadá enfrentará a Marruecos y, más tarde, Paraguay se medirá con Francia.

El primer partido se jugará desde las 14 (hora de Argentina) en el Houston Stadium de Texas. Canadá intentará seguir haciendo historia después de avanzar por primera vez a esta instancia mundialista, mientras que Marruecos buscará confirmar el gran momento que atraviesa tras eliminar por penales a Países Bajos.

El conjunto norteamericano llega luego de vencer 1 a 0 a Sudáfrica con un agónico gol de Stephen Eustáquio, mientras que el seleccionado africano logró la clasificación gracias a una destacada actuación de su arquero Bono en la definición desde los doce pasos.

El segundo encuentro comenzará a las 18 en Filadelfia y tendrá como protagonistas a Paraguay y Francia. La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, llega con confianza luego de eliminar a Alemania por penales y buscará volver a sorprender frente a uno de los principales candidatos al título.

Por su parte, Francia afrontará el compromiso tras una sólida campaña en el torneo. El equipo conducido por Didier Deschamps terminó primero en su grupo y en la fase anterior superó con autoridad a Suecia por 3 a 0.

Los dos partidos podrán seguirse en vivo por distintas señales de televisión y plataformas digitales. Canadá y Marruecos será transmitido por DSports, Flow, Paramount+ y DGO, mientras que el encuentro entre Paraguay y Francia podrá verse por TyC Sports y DSports en Argentina.

Los ganadores de ambos cruces avanzarán a los cuartos de final del Mundial 2026 y continuarán en carrera por el título.