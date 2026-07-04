Canadá y Marruecos abrirán este sábado una de las llaves de los octavos de final del Mundial 2026, cuando se enfrenten en el Houston Stadium de Texas por un lugar entre los ocho mejores seleccionados del torneo. El partido comenzará a las 14 (hora de Argentina) y podrá verse en vivo por DSports, Flow, Paramount+ y DGO.

Ambos equipos llegan a esta instancia luego de superar exigentes cruces en los dieciseisavos de final y buscarán mantener el nivel que los convirtió en dos de las selecciones que más sorprendieron durante la competencia.

Cómo llega Canadá

El conjunto dirigido por Jesse Marsch consiguió una histórica clasificación a los octavos de final tras vencer 1-0 a Sudáfrica. El único gol del encuentro fue convertido por Stephen Eustáquio en los minutos finales, resultado que le permitió a los norteamericanos avanzar por primera vez a esta instancia en una Copa del Mundo.

Canadá intentará continuar con su mejor actuación mundialista y aprovechar el impulso anímico que significó eliminar a un rival que le presentó dificultades durante gran parte del encuentro.

Marruecos quiere repetir su hazaña

Marruecos también atraviesa un gran presente y buscará volver a meterse entre los mejores del Mundial, tal como ocurrió en la edición de Qatar 2022. El seleccionado africano eliminó a Países Bajos en una definición por penales luego de un partido muy parejo.

El arquero Bono fue una de las grandes figuras de esa clasificación al contener remates decisivos desde los doce pasos y sostener las aspiraciones de su equipo.

A qué hora juegan Canadá vs. Marruecos

El encuentro se disputará este sábado 4 de julio desde las 14 (hora de Argentina) en el Houston Stadium, ubicado en Texas, Estados Unidos.

Dónde ver el partido

En Argentina, el cruce entre Canadá y Marruecos será transmitido en vivo por las señales de DSports. También podrá seguirse a través de las plataformas Flow, Paramount+ y DGO.

El ganador del partido avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y quedará a tres partidos de la posibilidad de disputar la final del certamen.