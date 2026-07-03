La Selección Argentina se mide este viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas en Argentina y definirá el pase a los octavos de final del certamen.

El partido contará con una amplia cobertura televisiva y digital, tanto en el país como en el resto del mundo. En Argentina, el encuentro podrá verse por Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium.

En el resto de Latinoamérica, la transmisión estará disponible a través de DSports. En países como México se emitirá por ViX, TUDN, Canal 5 y TV Azteca, mientras que en Colombia se verá por Caracol TV y RCN TV. En Ecuador será transmitido por DSports y Teleamazonas, y en Uruguay por DSports y Canal 5.

En Estados Unidos, el partido se podrá seguir por FOX, FOX One, Telemundo y Peacock, mientras que en Centroamérica estará disponible por FOX. En España, la transmisión será a través de DAZN.

El horario también varía según la región: en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se juega a las 19:00; en Chile, Bolivia, Venezuela y Miami a las 18:00; en Ecuador, Perú y Colombia a las 17:00; en México a las 16:00; y en España a las 00:00 del 4 de julio.

En lo deportivo, la Selección Argentina llega al estadio de Miami con Lionel Messi entre los titulares. El entrenador Lionel Scaloni mantiene una sola duda en el once inicial entre Nicolás Tagliafico o Facundo Medina.

El equipo argentino buscará la clasificación a los octavos de final en un cruce decisivo ante el conjunto africano, que llega como una de las sorpresas del torneo.