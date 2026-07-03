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Mundial 2026: cómo ver Argentina vs Cabo Verde en vivo en Argentina
POR REDACCIÓN
La Selección Argentina se mide este viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas en Argentina y definirá el pase a los octavos de final del certamen.
El partido contará con una amplia cobertura televisiva y digital, tanto en el país como en el resto del mundo. En Argentina, el encuentro podrá verse por Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium.
En el resto de Latinoamérica, la transmisión estará disponible a través de DSports. En países como México se emitirá por ViX, TUDN, Canal 5 y TV Azteca, mientras que en Colombia se verá por Caracol TV y RCN TV. En Ecuador será transmitido por DSports y Teleamazonas, y en Uruguay por DSports y Canal 5.
En Estados Unidos, el partido se podrá seguir por FOX, FOX One, Telemundo y Peacock, mientras que en Centroamérica estará disponible por FOX. En España, la transmisión será a través de DAZN.
El horario también varía según la región: en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se juega a las 19:00; en Chile, Bolivia, Venezuela y Miami a las 18:00; en Ecuador, Perú y Colombia a las 17:00; en México a las 16:00; y en España a las 00:00 del 4 de julio.
En lo deportivo, la Selección Argentina llega al estadio de Miami con Lionel Messi entre los titulares. El entrenador Lionel Scaloni mantiene una sola duda en el once inicial entre Nicolás Tagliafico o Facundo Medina.
El equipo argentino buscará la clasificación a los octavos de final en un cruce decisivo ante el conjunto africano, que llega como una de las sorpresas del torneo.