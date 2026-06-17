La goleada de la Selección Argentina ante Argelia en el debut del Mundial 2026 disparó el interés de miles de hinchas por viajar a Estados Unidos para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en su segundo compromiso del certamen. El próximo lunes 22 de junio, la Albiceleste enfrentará a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y ya existen distintas alternativas para quienes buscan estar presentes en las tribunas.

Las opciones disponibles varían según la categoría de la entrada, la cantidad de noches de alojamiento y la inclusión o no de los pasajes aéreos. Los valores van desde menos de USD 2.000 hasta casi USD 6.000 por persona.

Entre las propuestas más completas aparece un paquete que incluye vuelo internacional ida y vuelta, tres noches de alojamiento en hotel cuatro estrellas, entrada oficial para el encuentro, traslados entre el hotel y el estadio y asistencia al viajero. El precio parte desde USD 5.490 por persona en base doble.

Otra alternativa permite asistir a dos encuentros de la Selección Argentina en Dallas: el duelo ante Austria y el partido frente a Jordania. En este caso, el paquete contempla ocho noches de alojamiento, entradas para ambos encuentros, traslados y asistencia al viajero. El valor inicial es de USD 5.990 por persona.

Para quienes buscan reducir costos, existen opciones sin pasajes aéreos. Una de ellas ofrece tres noches de alojamiento en hotel tres estrellas, traslado al estadio, entrada para el partido y asistencia al viajero. Los precios comienzan en USD 3.726 por persona con ubicación categoría 3 y aumentan según la ubicación elegida dentro del estadio.

La alternativa más económica relevada incluye dos noches de alojamiento con desayuno, entrada categoría 3 para el encuentro entre Argentina y Austria y coordinación durante la estadía. El valor es de USD 1.910 por persona, aunque no contempla vuelos, traslados desde el aeropuerto ni otros gastos adicionales.

Además de los paquetes turísticos, muchos hinchas optan por organizar el viaje por cuenta propia. En ese caso, el principal gasto es el pasaje aéreo entre Buenos Aires y Dallas.

Las tarifas disponibles para viajar entre el 19 y el 23 de junio rondan los USD 1.500 por persona en clase económica y con equipaje incluido. Algunas alternativas registran precios de USD 1.499, USD 1.501 y USD 1.534, dependiendo de la compañía aérea, la cantidad de escalas y los horarios elegidos.

A ese monto deben sumarse los costos de alojamiento, transporte interno, alimentación y la entrada para el partido, por lo que el presupuesto final puede variar considerablemente según el tipo de experiencia que cada hincha desee vivir.

Con la clasificación en juego y el entusiasmo renovado tras el estreno mundialista, Dallas se prepara para recibir una importante presencia argentina en las tribunas del AT&T Stadium, escenario del segundo compromiso de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026.