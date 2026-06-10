Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ubicarse en el centro de la escena en la antesala del Mundial 2026. El arquero de la Selección Argentina participó de un desafío viral organizado por un sponsor de su club Aston Villa y dejó sus pronósticos sobre cómo se desarrollará el torneo que se disputará en Norteamérica.

Con el recuerdo aún fresco de Qatar 2022, donde había anticipado la consagración albiceleste tras la derrota inicial ante Arabia Saudita, el marplatense volvió a proyectar el camino de las principales selecciones candidatas y marcó su propia hoja de ruta hacia la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En su armado de cruces a partir de octavos de final, el arquero ubicó como clasificados a Inglaterra, Portugal, Argentina, Francia, Alemania, Países Bajos, Brasil y México. Según su proyección, la “Scaloneta” superaría a España en esa instancia.

Para los cuartos de final, Martínez mantuvo a Argentina como protagonista y la colocó nuevamente frente a Francia, en un duelo que terminaría con victoria albiceleste, repitiendo lo ocurrido en Qatar 2022. También avanzaron Inglaterra, Alemania y Brasil.

En semifinales, el arquero proyectó un cruce entre Argentina e Inglaterra, con clasificación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en definición por penales. En la otra llave, Brasil eliminaría a Alemania, reeditando un cruce histórico de mundiales anteriores.

La final, según su predicción, volvería a tener a la Selección Argentina como protagonista frente a Brasil. Allí, el arquero no dudó en su elección: triunfo albiceleste por penales.

De esta manera, el campeón del mundo volvió a mostrar su confianza en el equipo argentino y ubicó nuevamente a la “Scaloneta” en el centro de la escena mundialista, con la posibilidad de repetir una final histórica en el máximo torneo de selecciones.