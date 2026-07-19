Mundial 2026: Duración y detalles del show en el entretiempo de la final

La final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo. Por primera vez, el partido contará con un show musical en el entretiempo, al estilo del Super Bowl, con la participación de artistas internacionales. El encuentro comenzará a las 16:00 (hora de Argentina) y el espectáculo está previsto para iniciar una vez finalice el primer tiempo.

Según confirmó la FIFA, el entretiempo de la final tendrá una duración aproximada de 17 minutos. Ese tiempo estará dividido de la siguiente manera: 11 minutos de show musical, 3 minutos para montar el escenario sobre el campo de juego y 3 minutos para desmontarlo antes del inicio del segundo tiempo. De esta manera, el descanso será más extenso que el de un partido habitual para permitir el desarrollo del espectáculo sin afectar la continuidad del encuentro. Se estima que el show comience pasadas las 16:45, una vez que concluya el primer tiempo de la final entre Argentina y España. El horario puede variar algunos minutos dependiendo del tiempo agregado por el árbitro durante la primera etapa.

La FIFA preparó un espectáculo con figuras internacionales de distintos géneros musicales. Los artistas y participantes confirmados son Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS, Coldplay, Burna Boy, Gustavo Dudamel, Coro PS22 de Nueva York, Emmanuel Kelly, Ghetto Kids, Personajes de Plaza Sésamo y Personajes de Los Muppets. La final entre Argentina y España será la primera en los casi 100 años de historia de la Copa del Mundo en incluir un espectáculo musical durante el descanso, una propuesta inspirada en el tradicional show del entretiempo del Super Bowl. Con una duración total de 17 minutos, el evento combinará música, entretenimiento y fútbol en una final que promete quedar en la historia del deporte.