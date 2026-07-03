Egipto ya se encuentra en los octavos de final del Mundial 2026 y aguarda por su próximo rival, que saldrá del duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde, programado para este viernes a las 19 horas.

El conjunto africano avanzó de fase tras superar a Australia en una definición por penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue.

El partido tuvo un desarrollo parejo desde el inicio. Egipto abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo con un gol de Emam Ashour, mientras que Australia llegó al empate en el complemento tras un gol en contra de Mohamed Hany.

La igualdad se mantuvo durante los 90 minutos y también en el tiempo suplementario, por lo que la clasificación se resolvió desde los doce pasos.

En la tanda de penales, Egipto fue más efectivo y convirtió todos sus remates, mientras que Australia falló dos ejecuciones, a cargo de Harry Souttar y Lucas Herrington, lo que selló el 4-2 final.

Con este resultado, Egipto aseguró su lugar entre los mejores 16 equipos del torneo y espera por conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde en el Mundial 2026.