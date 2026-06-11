Luego del triunfo de la Selección Argentina por 3-0 ante Islandia en Alabama, Lionel Messi protagonizó un gesto que se volvió uno de los momentos más destacados de la jornada.

En medio del movimiento de jugadores, hinchas y prensa en el Jordan-Hare Stadium, el capitán argentino se detuvo para atender a Manu Gutiérrez, un periodista venezolano que padece parálisis cerebral y se moviliza en silla de ruedas.

El momento se produjo tras el final del encuentro, cuando Messi firmaba autógrafos y se retiraba del campo de juego. En ese contexto, el rosarino escuchó el pedido del periodista, le dio la mano y accedió a responderle dos preguntas, pese al tumulto de gente alrededor.

Gutiérrez logró acercarse y realizarle una consulta sobre los récords individuales en la Copa del Mundo. Messi respondió que no se enfoca en marcas personales y que prioriza los objetivos del equipo, remarcando la importancia del trabajo colectivo.

Luego, el periodista le preguntó sobre el momento en que sintió estar listo para disputar una nueva Copa del Mundo. El capitán argentino explicó que su preparación se dio de manera natural, manteniéndose en competencia a lo largo de los años y adaptándose a cada etapa de su carrera.

El episodio tomó mayor repercusión luego de que el propio Gutiérrez compartiera un mensaje en redes sociales, donde destacó que “nunca conozcas a tus héroes”, aunque en su caso la experiencia fue distinta. Señaló que Lionel Messi fue su ídolo desde siempre y que su sueño no era una foto ni un autógrafo, sino poder entrevistarlo.

Gutiérrez relató que Messi lo vio entre la gente, se acercó y le concedió la entrevista, pese a la situación de desorden en el lugar. En su publicación, afirmó que el rosarino “dio más de lo que le pedía el contexto” y que incluso apartó a los fanáticos para poder escucharlo.

También comparó la acción del futbolista con “una asistencia imposible”, al remarcar la forma en que Messi lo atendió en medio de la multitud.

Finalmente, expresó su agradecimiento y aseguró que el gesto del capitán argentino tuvo un fuerte impacto personal y familiar.