La Selección de Inglaterra contará con un operativo especial de seguridad durante su estadía en la Ciudad de México, en la previa del partido ante el seleccionado local por los octavos de final del Mundial 2026.

La medida incluye cortes de calles y un perímetro de seguridad alrededor del hotel de concentración, con el objetivo de garantizar el descanso del plantel y evitar situaciones de disturbios como las registradas en la previa del partido entre Ecuador y México.

En aquel antecedente, hinchas mexicanos permanecieron durante la noche en las inmediaciones del hotel del equipo ecuatoriano, con fuegos artificiales, ruidos de vehículos y cánticos que afectaron el descanso de los futbolistas.

Según fuentes de la FIFA citadas por medios internacionales, este tipo de operativos se implementa en función de cada evaluación de riesgo y forman parte de los protocolos de seguridad en instancias decisivas del torneo.

Además del refuerzo en seguridad, el equipo dirigido por Thomas Tuchel modificó su planificación habitual de viaje. Inglaterra llegará a Ciudad de México dos días antes del encuentro, cuando en partidos anteriores lo hacía apenas un día antes, cumpliendo el mínimo establecido por el reglamento.

La decisión también está vinculada a las condiciones del Estadio Azteca, ubicado a 2.240 metros sobre el nivel del mar, un factor que impacta en el rendimiento físico y en el comportamiento del balón.

Tuchel explicó que la adaptación a la altura será un desafío adicional, aunque el calendario limita las posibilidades de preparación. En ese sentido, el cuerpo técnico busca un equilibrio entre la adaptación física y la logística del plantel en la previa del compromiso decisivo por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.