Francia e Inglaterra volverán a salir a la cancha este sábado 18 de julio para disputar el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Luego de quedar a un paso de la final, ambos seleccionados buscarán cerrar su participación con una victoria y subirse al podio de la Copa del Mundo.

Los franceses llegan tras caer 2-0 frente a España en semifinales, mientras que Inglaterra sufrió una dolorosa derrota por 2-1 ante la Selección Argentina, que remontó el marcador en los minutos finales.

¿A qué hora juegan Francia vs Inglaterra?

El encuentro se disputará este sábado 18 de julio desde las 18:00 (hora de Argentina).

Otros horarios:

Miami (Estados Unidos): 17:00

Perú: 16:00

Chile: 17:00

Uruguay: 18:00

España: 23:00

Dónde ver Francia vs Inglaterra en vivo

En Argentina, el partido podrá seguirse a través de las siguientes plataformas:

DirecTV

DGO

Disney+ Premium

Flow Sports

Paramount+

Un duelo con mucho en juego

Aunque ninguno de los dos logró alcanzar la final, el partido mantiene varios atractivos. Francia intentará despedir a Didier Deschamps con una victoria en su último encuentro como entrenador de los Bleus, mientras que Inglaterra buscará cerrar el torneo con una alegría tras quedarse sin la posibilidad de pelear por el título. Además, Kylian Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham todavía tienen chances de pelear por la Bota de Oro del Mundial.