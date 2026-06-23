Jordania y Argelia se enfrentarán este martes desde las 00:00 en el Estadio Bahía de San Francisco, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan sin puntos tras la primera jornada y necesitan una victoria para mantener sus chances de clasificación a los 16avos de final.

El conjunto jordano debutó con derrota 3-1 ante Austria, en lo que fue su primera presentación en una Copa del Mundo. El equipo asiático logró igualar transitoriamente el marcador con un gol de Ali Olwan, pero el conjunto europeo terminó imponiéndose sobre el final.

Del otro lado, Argelia también llega sin unidades tras caer 3-0 frente a la Selección Argentina en el debut. En ese encuentro, el equipo africano no pudo contener el dominio argentino y quedó condicionado en la zona, obligándolo a sumar para no complicar su continuidad en el torneo.

En este contexto, el duelo en San Francisco aparece como determinante para ambos. Una derrota o empate de Jordania podría incluso asegurar la clasificación anticipada de Argentina como líder del grupo, según el sistema de desempate del certamen.

Formacines confirmadas

Jordania: Yazeed Abu Laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab; Mohannad Abu Taha, Mousa Al-Taamari, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh; Mahmoud Al-Mardi y Ali Olwan.

DT: Jamal Sellami.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Ramis Zerrouki; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Fares Chaibi.

DT: Vladimir Petkovic.

Dónde poder ver el partido

El partido se podrá ver en vivo por D Sports. El encuentro será dirigido por el árbitro Slavko Vincic en el estadio Bahía de San Francisco.

Con ambos equipos obligados a sumar, el cruce será clave para definir el futuro del Grupo J en la fase de grupos del Mundial 2026.