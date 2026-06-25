El gol de Gonzalo Plata que le dio el triunfo 2-1 a Ecuador sobre Alemania no solo desató la celebración de los jugadores e hinchas ecuatorianos. También tuvo como protagonista a Sebastián Beccacece, quien vivió el momento con una efusividad que rápidamente se volvió viral.

A los 77 minutos, Kevin Rodríguez ganó de cabeza dentro del área tras un tiro de esquina y obligó a intervenir a la defensa alemana. En medio de una serie de rebotes, Gonzalo Plata apareció para desviar la pelota con su pie derecho y enviarla al fondo del arco de Manuel Neuer, convirtiendo el tanto que terminaría dándole la clasificación a La Tri a los 16avos de final del Mundial 2026.

Apenas ingresó la pelota, Beccacece salió corriendo desde el banco de suplentes hacia una de las tribunas del estadio Nueva York-Nueva Jersey. Allí se trepó para fundirse en un abrazo con su esposa, Patricia Persson, y sus hijas, mientras los hinchas ecuatorianos celebraban el histórico resultado.

En el campo de juego, los futbolistas también corrieron hacia uno de los banderines del córner para festejar el gol junto a los suplentes y el cuerpo técnico. La celebración se extendió hasta el final del encuentro, cuando el árbitro marcó el cierre del partido y confirmó el triunfo por 2-1.

Tras el pitazo final, el entrenador volvió a abrazarse con sus colaboradores y nuevamente subió hacia la tribuna para reencontrarse con su familia. Luego regresó al césped para sumarse al festejo con todo el plantel, que consiguió el objetivo de avanzar de ronda.

La clasificación tuvo un significado especial para el seleccionado ecuatoriano. En la fecha anterior, el empate sin goles frente a Curazao había dejado al equipo con un punto y obligado a conseguir un resultado positivo frente a una Alemania que ya estaba clasificada. Después de ese partido, Beccacece reunió a sus dirigidos en el campo de juego y les transmitió un mensaje de confianza: "Tenemos una vida más todavía, lo vamos a buscar convencidos. Cabeza arriba".

El equipo respondió en la última jornada. Ecuador remontó el encuentro ante Alemania, sumó cuatro puntos en el Grupo E y se aseguró un lugar en los 16avos de final como uno de los mejores terceros, mientras el festejo de Beccacece quedó como una de las imágenes más destacadas de la jornada.