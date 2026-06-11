Mundial 2026: las redes explotaron con memes del acto inaugural

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron memes y comentarios mientras seguían el espectáculo desde distintos puntos del mundo.

La puesta en escena realizada en Ciudad de México, con shows musicales, coreografías y efectos visuales, generó múltiples reacciones en plataformas como X, Instagram y Facebook.

Como suele ocurrir en los grandes eventos deportivos, los usuarios apelaron al humor para comentar algunos de los momentos más llamativos de la apertura. En pocos minutos, las publicaciones comenzaron a multiplicarse y varios memes se volvieron tendencia.

Las imágenes más compartidas estuvieron vinculadas a escenas de la ceremonia, actuaciones artísticas y situaciones que no pasaron desapercibidas para los espectadores.