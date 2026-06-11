PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Deportes > Furor

Mundial 2026: las redes explotaron con memes del acto inaugural

El show de apertura del Mundial 2026 no solo captó la atención de los hinchas en el estadio. Las redes sociales se llenaron de memes y reacciones sobre los momentos más comentados de la ceremonia.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La actuación de Shakira desató una ola de memes durante la apertura del Mundial 2026.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron memes y comentarios mientras seguían el espectáculo desde distintos puntos del mundo.

La puesta en escena realizada en Ciudad de México, con shows musicales, coreografías y efectos visuales, generó múltiples reacciones en plataformas como X, Instagram y Facebook.

Como suele ocurrir en los grandes eventos deportivos, los usuarios apelaron al humor para comentar algunos de los momentos más llamativos de la apertura. En pocos minutos, las publicaciones comenzaron a multiplicarse y varios memes se volvieron tendencia.

Las imágenes más compartidas estuvieron vinculadas a escenas de la ceremonia, actuaciones artísticas y situaciones que no pasaron desapercibidas para los espectadores.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD