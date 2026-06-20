La fase de grupos del Mundial 2026 comenzó a entregar sus primeras definiciones. Mientras algunas selecciones ya aseguraron su lugar en los dieciseisavos de final, otras se quedaron sin posibilidades matemáticas de continuar en carrera y se despidieron anticipadamente del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Con un formato ampliado a 48 equipos, la competencia ha mostrado resultados inesperados y una paridad que mantiene abiertas varias zonas. Sin embargo, algunos seleccionados ya no tienen margen para revertir su situación.

Hasta el momento, Haití y Turquía son las únicas selecciones oficialmente eliminadas del Mundial 2026.

El combinado haitiano, integrante del Grupo C, acumuló dos derrotas en sus primeras presentaciones y quedó sin chances de alcanzar los puestos de clasificación a la siguiente ronda.

Una situación similar atraviesa Turquía en el Grupo D. El conjunto europeo perdió sus dos encuentros ante Australia y Paraguay y quedó matemáticamente fuera de la pelea por los dieciseisavos de final. Incluso una eventual victoria en su último compromiso no le permitiría acceder a un lugar entre los mejores terceros debido a los criterios de desempate.

Mientras tanto, otras selecciones mantienen posibilidades mínimas y llegan a la última fecha con un panorama complejo. Bosnia y Herzegovina y Qatar, ambos integrantes del Grupo B, registran un empate y una derrota. Aunque todavía conservan opciones matemáticas, necesitan una combinación favorable de resultados para seguir en competencia.

La situación más llamativa se presenta en los Grupos G y H. En ambas zonas, los cuatro equipos suman un punto tras la primera jornada, lo que dejó las tablas completamente igualadas.

En el Grupo G, Nueva Zelanda, Irán, Bélgica y Egipto continúan con idéntica cosecha, mientras que en el Grupo H ocurre lo mismo con Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde.

La igualdad en estos grupos anticipa una segunda fecha con alto nivel de tensión, ya que una victoria podría modificar por completo el panorama y acercar a cualquier selección a la clasificación.

Por el lado de los clasificados, México y Estados Unidos son hasta ahora los únicos equipos que aseguraron su presencia en los dieciseisavos de final, consolidando su avance en la competencia cuando todavía resta una importante cantidad de partidos por disputarse en la fase inicial.