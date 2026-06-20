El Mundial 2026 continúa este sábado 20 de junio con una nueva jornada de competencia. La décima fecha del torneo tendrá cuatro partidos correspondientes a la segunda fecha de los Grupos E y F, con varios equipos que pueden asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Países Bajos y Suecia abren la jornada

El conjunto neerlandés buscará su primera victoria en el torneo luego del empate 2-2 frente a Japón. Suecia, en tanto, intentará asegurar su clasificación tras el triunfo conseguido ante Túnez en la fecha inaugural.

Hora: 14:00 (Argentina)

Estadio: NRG Stadium, Houston (Estados Unidos)

TV: TyC Sports y DSports

Alemania y Costa de Marfil, duelo de líderes

Las dos selecciones llegan con tres puntos luego de ganar en el debut. El vencedor quedará muy cerca de asegurar su presencia en la próxima ronda del Mundial.

Hora: 17:00 (Argentina)

Estadio: BMO Field, Toronto (Canadá)

TV: TyC Sports y DSports

Ecuador busca recuperarse ante Curazao

El equipo ecuatoriano necesita sumar tras la caída en la primera fecha. Curazao también irá por sus primeros puntos para mantener vivas sus posibilidades de clasificación.

Hora: 21:00 (Argentina)

Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City (Estados Unidos)

TV: TyC Sports y DSports

Túnez y Japón cierran el día

Los africanos afrontarán el encuentro con nuevo entrenador tras la salida de Sabri Lamouchi. Japón buscará un triunfo que lo acerque a los dieciseisavos de final.

Hora: 01:00 del domingo (Argentina)

Estadio: BBVA, Nuevo León (México)

TV: TyC Sports y DSports

Cómo ver el Mundial 2026 en Argentina

Los cuatro encuentros de la jornada podrán verse en vivo a través de TyC Sports y DSports. Además, estarán disponibles en las plataformas digitales de ambos servicios para quienes cuenten con sus respectivas suscripciones.

Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora