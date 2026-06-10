México y Sudáfrica abrirán este jueves el Mundial 2026 en el Estadio Azteca, desde las 16.00, en lo que será el partido inaugural de la vigesimotercera edición de la Copa del Mundo.Tras meses de expectativa, la cuenta regresiva llega a su fin con el inicio del torneo más grande de la historia, que por primera vez contará con 48 selecciones y 104 partidos. El Azteca será el escenario elegido para levantar el telón de la competencia.

Tras 16 años, el cruce entre México y Sudáfrica vuelve a repetirse en un debut mundialista. Ambos equipos ya se enfrentaron en la apertura del Mundial 2010 en Johannesburgo, donde igualaron 1-1 con goles de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez.

En esta ocasión, el escenario cambia y el protagonismo es para el estadio mexicano, que vuelve a ser sede de una inauguración mundialista tras las ediciones de 1970 y 1986, convirtiéndose en el primero en albergar tres partidos de apertura.

México llega al debut como anfitrión y bajo la conducción de Javier Aguirre. El equipo no disputa competencia oficial desde la consagración en la Copa de Oro, aunque llega con buenos resultados en amistosos recientes ante Serbia (5-1), Australia (1-0) y Ghana (2-0).

Para este estreno en el Grupo A, el conjunto mexicano cuenta con nombres como Guillermo Ochoa, que jugará su sexto Mundial, Raúl Jiménez en ataque y el juvenil Gilberto Mora, una de las apariciones más jóvenes del certamen con 17 años.

Sudáfrica, en tanto, afronta el desafío de su cuarta participación mundialista con el objetivo de superar por primera vez la fase de grupos. El equipo dirigido por Hugo Broos intentará dar el golpe en el debut ante el local.

La ceremonia inaugural está prevista para las 14.30, antes del inicio del encuentro que marcará oficialmente el comienzo del Mundial 2026 en Norteamérica.

Posibles formaciones

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thalente Mbatha; Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis. DT: Hugo Broos.

Datos del partido

El árbitro será el brasileño Wilton Pereira Sampaio, acompañado en el VAR por el colombiano Nicolás Gallo. El partido se jugará en el Estadio Ciudad de México.

El encuentro podrá verse en vivo por Telefe, DSports, DGO y Disney+, con cobertura especial desde las 16.00.