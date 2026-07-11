La presencia de Mick Jagger fue una de las imágenes destacadas del partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. El líder de los Rolling Stones asistió al Miami Stadium y siguió desde uno de los palcos el encuentro que definió a uno de los semifinalistas del torneo.

La transmisión oficial enfocó al reconocido cantante británico pocos minutos después del gol convertido por Andreas Schjelderup, que adelantó a Noruega en el marcador. Más tarde, Jude Bellingham marcó el empate para el seleccionado inglés.

La aparición del músico generó repercusión entre los hinchas presentes en el estadio y entre quienes seguían el partido desde distintos puntos del mundo. Con 82 años, Jagger volvió a mostrarse en un gran evento deportivo internacional y acompañó a la selección de su país en una instancia decisiva del campeonato.

Desde su ubicación en uno de los sectores preferenciales del Miami Stadium, el artista siguió de cerca el desarrollo del encuentro entre ingleses y noruegos, uno de los cruces más importantes de los cuartos de final de la Copa del Mundo.

La presencia del cantante se sumó a la lista de personalidades del espectáculo y del deporte que asistieron a los partidos del Mundial 2026, una competencia que reúne a miles de fanáticos en Estados Unidos, México y Canadá.