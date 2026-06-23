Noruega venció 3-2 a Senegal en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 y se mantiene en la pelea por el primer puesto de la zona, que se definirá en la última jornada ante Francia.

El conjunto europeo logró imponerse en un partido de alta intensidad y constantes cambios en el marcador. Erling Haaland fue la gran figura del encuentro con dos goles, mientras que Marcus Pedersen completó el aporte ofensivo noruego. Del otro lado, Ismaïla Sarr fue determinante para Senegal al marcar los dos tantos de su equipo.

Desde el inicio, el partido mostró un desarrollo dinámico, con ambos equipos buscando el arco rival y proponiendo un juego directo. Noruega logró golpear primero y tomar ventaja, pero Senegal respondió con rapidez, emparejando el trámite y manteniendo la incertidumbre en el marcador.

A lo largo del primer tiempo, las acciones se alternaron en ambos sectores del campo. Noruega mostró eficacia en sus llegadas, mientras que Senegal apostó a la velocidad de sus atacantes para generar peligro, especialmente a través de Ismaïla Sarr y Nicolas Jackson.

En el complemento, el ritmo del partido se mantuvo elevado. Haaland volvió a aparecer en momentos clave para marcar diferencias y darle a Noruega una ventaja importante en el desarrollo del juego. El delantero noruego aprovechó sus oportunidades y sostuvo a su equipo en los pasajes más exigentes del encuentro.

Senegal no se resignó y continuó insistiendo en ataque. Ismaïla Sarr se convirtió en el principal argumento ofensivo del conjunto africano, logrando dos conquistas que mantuvieron el resultado abierto hasta el final y obligaron a Noruega a sostenerse en defensa.

En los minutos decisivos, el equipo nórdico logró ordenar sus líneas y administrar la ventaja. Con mayor control del balón y decisiones más precisas en el tramo final, Noruega aseguró un triunfo clave que lo deja bien posicionado en el Grupo I.

Con este resultado, Noruega suma tres puntos fundamentales y llega a la última fecha con posibilidades concretas de quedarse con el primer puesto, que definirá en un cruce directo ante Francia.