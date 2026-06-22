Con la segunda fecha del Mundial 2026 prácticamente completada, comienzan a perfilarse las probabilidades de clasificación para las 48 selecciones que participan del torneo. A medida que se acerca el cierre de la fase de grupos, los distintos escenarios permiten determinar cuáles son los equipos con mayores posibilidades de avanzar a la fase eliminatoria.

Entre los equipos mejor posicionados aparece la Selección Argentina, que lidera el Grupo J con un 99% de probabilidades de clasificación. Además, según la proyección actual, su rival más probable en los 16avos de final sería Cabo Verde.

En el Grupo A, México ya aseguró su presencia en la siguiente ronda tras sumar seis puntos. Corea del Sur aparece como principal candidata a acompañarlo con un 85% de probabilidades. República Checa (38%) y Sudáfrica (24%) mantienen opciones de meterse entre los mejores terceros.

El Grupo B tiene a Canadá y Suiza en la cima con cuatro unidades y clasificación prácticamente garantizada. Bosnia y Herzegovina, con un 55%, parte con ventaja sobre Qatar (18%) en la pelea por seguir en competencia.

Brasil y Marruecos dominan el Grupo C. Ambos acumulan cuatro puntos y tienen un 100% de posibilidades de avanzar. Escocia, tercera con tres unidades, conserva un importante 72% de probabilidades gracias al sistema de mejores terceros, mientras que Haití ya quedó eliminada.

En el Grupo D, Estados Unidos es uno de los equipos que ya selló su clasificación. Paraguay (84%) y Australia (78%) protagonizan una definición abierta por el segundo puesto y por un eventual lugar entre los mejores terceros. Turquía ya no tiene posibilidades.

Alemania es la gran favorita del Grupo E. Con seis puntos y nueve goles convertidos, ya aseguró su presencia en la próxima instancia. Costa de Marfil aparece muy cerca de acompañarla con un 96%. Más atrás se ubican Ecuador (24%) y Curazao (7%).

El Grupo F también tiene dos clasificados virtuales: Países Bajos y Japón, ambos con cuatro puntos y 100% de probabilidades. Suecia registra un sólido 94% para avanzar, mientras que Túnez quedó eliminada.

Uno de los grupos más abiertos es el G. Egipto lidera con cuatro puntos y un 87% de posibilidades de clasificación. Bélgica alcanza un llamativo 97% pese a sumar dos empates, mientras que Irán conserva un 53%. Nueva Zelanda quedó relegada al 17%, aunque todavía mantiene opciones matemáticas.

La sorpresa estadística aparece en el Grupo H. El empate entre Uruguay y Cabo Verde modificó por completo las proyecciones. Los africanos alcanzan un 63% de probabilidades de clasificación y superan a Uruguay, que cayó al 52%. España lidera cómodamente con cuatro puntos y un 100%, mientras que Arabia Saudita registra un 35%.

En el Grupo I, Francia (99%) y Noruega (97%) encabezan las proyecciones luego de sus contundentes victorias iniciales. Senegal, pese a perder en su estreno, conserva un 86% de posibilidades gracias al formato que premia a los mejores terceros. Irak aparece prácticamente eliminada.

La Selección Argentina encabeza el Grupo J tras su triunfo por 3-0 en el debut. Austria la sigue con un 94% de probabilidades. Argelia mantiene un 82% y Jordania apenas un 1%. Este lunes se completará la segunda fecha de la zona.

En el Grupo K, Colombia lidera con un 98% de posibilidades de avanzar. Portugal y República Democrática del Congo comparten tanto puntos como probabilidades de clasificación, con un 86% cada uno. Uzbekistán aparece más comprometida con un 15%.

Por último, Inglaterra domina el Grupo L con un 99% tras ganar en su presentación. Croacia conserva un sorprendente 89% de posibilidades pese a la derrota inicial, mientras que Ghana alcanza el 76%. Panamá cierra la tabla de probabilidades con apenas un 2%.

Con varios grupos todavía pendientes de completar su segunda fecha, las proyecciones continúan en movimiento. Los escenarios cambian después de cada partido, por lo que las probabilidades seguirán modificándose hasta el cierre definitivo de la fase de grupos.