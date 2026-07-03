El encuentro entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 sufrió un cambio de horario de último momento debido a la alerta por tormentas eléctricas prevista para la Ciudad de México.

El partido, que estaba programado originalmente para las 22, se disputará finalmente el domingo 5 de julio a las 15 horas, según se informó oficialmente tras la advertencia meteorológica.

La decisión se tomó en el marco de los protocolos de seguridad que rigen en competiciones internacionales ante fenómenos climáticos adversos, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo para jugadores, cuerpos técnicos y espectadores.

La representante de México ante la FIFA, Gabriela Cuevas, confirmó la modificación del horario, aunque al momento del anuncio no había una comunicación formal por parte de la FIFA ni de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

El antecedente inmediato de esta medida fue el partido entre México y Ecuador, que comenzó con demoras debido a la activación de protocolos por tormenta eléctrica.

La reprogramación también impacta en la planificación de ambas selecciones, que deberán ajustar entrenamientos, traslados y logística previa al encuentro decisivo.

Además, las autoridades locales prevén reforzar los operativos de seguridad en zonas de concentración masiva como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Zócalo.

El Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua anticipan para el domingo un 60% de probabilidad de lluvias fuertes, con temperaturas entre 24 y 26 grados y posibles tormentas durante la tarde y la noche.

En paralelo, se mantiene la atención sobre otros encuentros del Mundial 2026, como el de la Selección Argentina ante Cabo Verde, previsto para este viernes a las 19 horas, donde también rigen alertas meteorológicas, aunque sin cambios confirmados por el momento.