La principal incógnita de la Selección Argentina de cara al debut en el Mundial 2026 ante Argelia pasa por la elección del centrodelantero. La pulseada está planteada entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez, dos de los atacantes más importantes del ciclo de Lionel Scaloni.

En la última etapa de competencia oficial, Álvarez se consolidó como primera opción en varios encuentros de Eliminatorias y competencias internacionales, aportando movilidad, presión alta y presencia en el área. Su participación en el Mundial de Qatar 2022 lo ubicó como pieza frecuente en el once inicial, con aportes decisivos en instancias clave del torneo.

Por su parte, Lautaro Martínez mantuvo una participación intermitente en la estructura titular debido a lesiones musculares que condicionaron su continuidad en la temporada. Aun así, su rendimiento en el Inter de Milán volvió a posicionarlo como una alternativa de peso, con goles y asistencias en competiciones locales e internacionales.

El contexto físico reciente también influye en la decisión. Álvarez atravesó una lesión en el tobillo que lo mantuvo entre algodones, mientras que Lautaro llega con mayor continuidad en los últimos compromisos, tras sumar minutos y convertir en amistosos previos.

En la Copa América 2024, ambos delanteros compartieron protagonismo de manera alternada, con distintos roles dentro del sistema ofensivo. Mientras Lautaro finalizó como uno de los máximos goleadores del torneo, Álvarez tuvo mayor presencia en el armado inicial en partidos clave.

Con el debut ante Argelia en el horizonte, el cuerpo técnico analiza alternativas que incluso podrían incluir la convivencia de ambos en el frente de ataque. La definición final se conocerá en la previa del encuentro, donde se confirmará quién ocupará el centro del ataque en el estreno mundialista.