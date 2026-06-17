Argentina dio el primer paso en el Mundial 2026 con una goleada por 3 a 0 ante Argelia en el Kansas City Stadium y ahora centra la atención en los próximos compromisos del Grupo J, donde ya lidera con tres unidades.

Con el nuevo formato de la Copa del Mundo, avanzan a los 16avos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. En este contexto, los próximos partidos serán clave para la Selección Argentina.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en el Dallas Stadium desde las 14.00 (hora de Argentina) y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 a las 23.00.

Criterios de clasificación en el Grupo J

Las posiciones se definen por puntos. En caso de igualdad, el primer criterio es el resultado entre los equipos involucrados. Si persiste el empate, se considera la diferencia de gol, los goles a favor y luego el Fair Play.

El sistema de sanciones disciplinares establece: un punto menos por amarilla, tres por expulsión por doble amonestación, cuatro por roja directa y cinco por doble sanción en una misma acción.

Si aún se mantiene la igualdad, se recurre al Ranking Mundial FIFA, donde actualmente Argentina ocupa el primer puesto del Grupo J, por encima de Austria (24°), Argelia (28°) y Jordania (63°).

Posibles escenarios de clasificación

Si Argentina finaliza primera del Grupo J, enfrentará al segundo del Grupo H en 16avos de final, el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Si termina segunda, jugará ante el líder del Grupo H el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

En caso de acceder como uno de los mejores terceros, el rival dependerá de la conformación final de ese ranking, con cruces posibles ante los líderes de los grupos B, D, G, L o K.

Con dos partidos por delante, la Selección Argentina buscará asegurar su lugar en la siguiente fase y definir su posición final en el Grupo J del Mundial 2026.