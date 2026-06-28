Sudáfrica y Canadá abrirán la etapa de 16avos de final del Mundial 2026 este domingo desde las 16:00 en el Estadio de Los Ángeles. El encuentro definirá a uno de los clasificados a los octavos de final, donde el ganador se medirá ante el vencedor del cruce entre Países Bajos y Marruecos.

Sudáfrica llega a esta instancia tras finalizar segunda en el Grupo A. El equipo africano comenzó su participación con una derrota 2-0 ante México, pero logró recuperarse en la fase de grupos. En la segunda fecha empató 1-1 frente a República Checa con un penal convertido por Teboho Mokoena sobre el final del partido, y cerró la zona con una victoria 1-0 ante Corea del Sur gracias al gol de Thapelo Maseko.

Por su parte, Canadá, uno de los anfitriones del certamen, terminó segundo en el Grupo B. En el debut igualó 1-1 ante Bosnia, luego consiguió una contundente victoria 6-0 frente a Qatar y cerró la fase de grupos con una derrota 2-1 ante Suiza, resultado que le impidió quedarse con el primer lugar.

En cuanto a las formaciones, el entrenador Hugo Broos dispondría de Sudáfrica con Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Relebohile Mofokeng; Thapelo Maseko.

Canadá, dirigido por Jesse Marsch, formaría con Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin.

El partido contará con transmisión en vivo por DirecTV. El árbitro designado será João Pinheiro, mientras que el VAR estará a cargo de Tiago Martins, ambos de Portugal. El escenario del encuentro será el Los Angeles Stadium.

Datos importantes del partido

Hora: 16.00

TV: DirecTV

Árbitro: João Pinheiro (POR)

VAR: Tiago Martins (POR)

Estadio: Los Angeles Stadium

Así quedaron los cruces en 16avos de final en el Mundial 2026

Fixture completo