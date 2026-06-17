La Selección Argentina puso primera en el Mundial 2026 con una goleada por 3 a 0 ante Argelia, en un debut donde Lionel Messi volvió a marcar un hito histórico. Con su actuación, el capitán alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia del torneo.

El rosarino disputa su sexta Copa del Mundo, un registro que lo ubica en un grupo reducido de futbolistas con más participaciones en la competencia. Con su presencia en el debut, alcanzó las seis ediciones mundialistas, marca que comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

Más participaciones en Mundiales

Messi se convirtió en uno de los futbolistas con más Copas del Mundo disputadas. Detrás aparecen figuras como Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Antonio Carbajal, todos con cinco participaciones.

Máximo goleador en la historia de los Mundiales

Con el hat-trick ante Argelia, Messi llegó a 16 goles y alcanzó a Miroslav Klose en la cima histórica. Detrás quedaron Ronaldo (15) y Gerd Müller (14), mientras que Kylian Mbappé aparece como una de las principales amenazas con 14 tantos.

Máximo asistidor en la historia de los Mundiales

El capitán argentino acumula ocho asistencias en la competencia y se mantiene cerca del récord de Pelé, que lidera con diez pases gol en la historia de los Mundiales.

Más finales jugadas en los Mundiales

Messi disputó dos finales mundialistas (Brasil 2014 y Qatar 2022). En caso de acceder a una nueva definición, igualará a un grupo selecto de futbolistas con tres finales jugadas, entre ellos Pelé, Cafú, Ronaldo, Matthäus y Pierre Littbarski.

Récord de minutos en la historia del Mundial

El argentino es el jugador con más partidos disputados en Copas del Mundo, con 27 encuentros. También lidera el registro de minutos jugados, con 2300, cifra que puede seguir ampliando debido al nuevo formato del torneo.

Con el Mundial 2026 en marcha, Messi continúa acumulando marcas históricas que consolidan su recorrido en la competencia y lo mantienen en el centro de los principales registros del fútbol mundial.