El Mundial 2026 volvió a dejar una estadística particular en medio de la competencia, con un dato que involucra al arquero de Cabo Verde, Vozinha, y al delantero portugués Cristiano Ronaldo, en plena etapa de eliminación directa.

El registro se dio tras el partido de 16avos de final en el que Cabo Verde enfrentó a la Selección Argentina. En ese encuentro, Vozinha protagonizó una acción individual en el primer tiempo, cuando salió jugando bajo presión y logró completar un regate ante la marca de Lautaro Martínez.

Esa jugada se convirtió en su único regate completado en el torneo hasta ese momento, en el que acumulaba cuatro partidos disputados con la selección africana. Sin embargo, el dato tomó mayor relevancia al compararse con el rendimiento estadístico de otros futbolistas del certamen.

Del otro lado, Cristiano Ronaldo, referente de Portugal, no había registrado regates completados en lo que iba del Mundial 2026. El atacante disputó tres partidos completos y un cuarto con participación parcial, pero sin lograr superar rivales en acciones individuales según las estadísticas oficiales del torneo.

La comparación entre ambos jugadores generó repercusión por el contraste de roles dentro del campo de juego: un arquero frente a un delantero histórico, en un torneo donde las métricas individuales suelen ser seguidas con atención.

Mientras Vozinha se destacó en una acción puntual ante la presión ofensiva de la Selección Argentina, Cristiano Ronaldo continuó participando en el esquema ofensivo de Portugal sin incidir en este apartado estadístico específico.

El dato se sumó a otras curiosidades que dejó el Mundial 2026 en su desarrollo, en paralelo a la continuidad de la fase eliminatoria, donde los equipos buscan avanzar en el cuadro hacia los cuartos de final.