La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) inició las gestiones para que Argentina amplíe su participación como sede del Mundial 2030 y albergue no solo el partido inaugural, sino toda la fase inicial del torneo. La confirmación fue realizada por Claudio “Chiqui” Tapia, quien además planteó que la organización de esos encuentros se concrete a costo cero para el Estado.

El Mundial 2030 tendrá una edición especial debido a que se cumplirán 100 años de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930. La competencia tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay fueron incluidos para recibir los primeros partidos del certamen.

En ese contexto, Tapia reveló que la AFA busca dar un paso más y quedarse con una porción mayor de la competencia. “Estamos trabajando para tener una fase completa, a costo cero para el Estado”, explicó el dirigente durante una entrevista con TyC Sports.

Del partido inaugural a una fase completa

Argentina ya tiene asegurado el partido inaugural del Mundial 2030, una decisión vinculada con el homenaje al centenario de la primera edición de la Copa del Mundo.

Para Tapia, ese encuentro representa uno de los momentos más importantes del torneo, aunque ahora pretende ampliar el protagonismo argentino.

“¿Cuál es el partido más importante de los Mundiales? El primero y el último. Nosotros hoy tenemos el primero y estamos trabajando para tener una fase completa”, afirmó el presidente de la AFA.

La propuesta implicaría que Argentina pueda recibir una cantidad considerablemente mayor de partidos durante la primera etapa, en lugar de limitar su participación a un único encuentro.

Una Copa del Mundo con 64 selecciones

El proyecto que impulsa Tapia está relacionado además con la posibilidad de que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones, una ampliación respecto del formato de 48 equipos utilizado en la Copa del Mundo de 2026.

El dirigente ya había planteado la posibilidad de aumentar la cantidad de participantes y ahora volvió a referirse a ese escenario al explicar las gestiones para que Argentina sea sede de una fase completa.

La eventual ampliación modificaría el formato y permitiría una mayor cantidad de partidos distribuidos entre los países involucrados en la organización.

Tapia quiere estar al frente de la AFA en 2030

Durante la misma entrevista, Tapia también habló de su futuro como dirigente y dejó en claro que pretende continuar al frente de la AFA para cuando llegue el Mundial 2030.

“A mí me gustaría estar en el 2030 porque trabajamos para eso y me gustaría ser el presidente de la AFA del 2030”, afirmó.

De esta manera, el dirigente vinculó su proyecto institucional con la organización de la próxima Copa del Mundo y manifestó su intención de acompañar desde la conducción de la AFA el proceso que busca darle a Argentina un papel más importante como anfitrión.

Por ahora, Argentina tiene asegurado el partido inaugural, pero la AFA ya comenzó a trabajar para conseguir algo más ambicioso: que una fase completa del Mundial 2030 se dispute en el país y que esa organización no represente un costo para el Estado.