Estudiantes de La Plata dio un paso importante rumbo al Mundial de Clubes 2029. Después de eliminar a Flamengo en el Maracaná y clasificarse a la final de la Copa Libertadores 2026, el equipo argentino alcanzó los 62 puntos en el ranking de la Conmebol y quedó tercero en la tabla sudamericana. De esta manera, se consolidó como el club argentino mejor posicionado, por delante de Racing, River y Boca.

El Pincha tiene dos posibilidades para llegar al certamen internacional: consagrarse campeón de la Libertadores ante Palmeiras o conseguir uno de los cupos que se definirán por el ranking continental. La clasificación todavía no está asegurada y dependerá de los resultados que se acumulen durante el ciclo de competencia.

El Mundial de Clubes se disputará en 2029 y, si se mantiene el formato de 32 equipos utilizado en la edición anterior, Sudamérica tendrá seis representantes. Cuatro plazas corresponderán a los campeones de la Libertadores entre 2025 y 2028, mientras que las otras dos se definirán por el ranking Conmebol.

Cómo quedó Estudiantes tras vencer a Flamengo

La victoria por penales en Brasil le permitió a Estudiantes avanzar a la final de la Libertadores y sumar puntos importantes en la clasificación. Con 62 unidades, quedó tercero, detrás de Flamengo, que ya tiene su lugar asegurado por haber ganado la edición 2025, y Palmeiras, su próximo rival en la definición continental.

La posición del conjunto platense es relevante porque el ranking contempla el rendimiento en la Copa Libertadores. Los equipos suman puntos por acceder a la fase de grupos, ganar o empatar partidos y avanzar de ronda.

La final frente a Palmeiras representa otra oportunidad para el Pincha: además de disputar el título continental, puede conseguir la clasificación directa al Mundial de Clubes si se consagra campeón.

Racing, River y Boca en la tabla

Entre los equipos argentinos, Racing ocupa el segundo lugar, con 35 puntos, aunque ya no puede sumar unidades durante esta temporada porque no participa de la Libertadores 2026.

Más atrás aparecen Independiente Rivadavia y Platense, ambos con 24 puntos, seguidos por Vélez, también con 24. River suma 23 unidades y Rosario Central acumula 20. El Millonario no puede agregar puntos por su participación en la Copa Sudamericana, ya que esa competencia no suma para este ranking.

En tanto, Central Córdoba registra 14 puntos, Lanús tiene 12, Boca acumula 10 y Talleres cierra el listado de los argentinos mencionados con siete unidades.

El panorama muestra una diferencia considerable entre Estudiantes y los demás clubes argentinos. Sin embargo, todavía quedan temporadas por disputar y el ranking puede modificarse antes de que se definan las plazas para 2029.

La regla que puede cambiar la clasificación

El sistema de clasificación establece que ningún país puede tener más de dos representantes que accedan al Mundial de Clubes por ranking, salvo que se trate de equipos que se hayan clasificado como campeones.

Por eso, los resultados de las próximas ediciones de la Libertadores serán determinantes para definir qué clubes acceden al torneo. Si Estudiantes gana la edición 2026, obtendrá su lugar como campeón y se modificará la distribución de los cupos por ranking.

Por ahora, el equipo platense es el argentino mejor posicionado y mantiene abierta la posibilidad de asegurar su participación en el Mundial de Clubes 2029. Boca y River, en cambio, deberán esperar nuevas competencias y resultados para mejorar sus ubicaciones.

Ranking Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029